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MasterChef Mustafa kimdir? Mustafa Samet Arıca nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

02.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Mustafa Samet Arıca ile ilgili bilgiler ekrana gelen programın ardından araştırılıyor. Genç Yarışmacı MasterChef Türkiye'nin 1 Ağustos yayınında dördüncü olarak adından söz ettirdi. Peki MasterChef Mustafa kimdir? Mustafa Samet Arıca nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

MasterChef Mustafa kimdir? Mustafa Samet Arıca nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Mustafa, yarışmanın ilk turunda kuzu sırt ve kereviz püresi yaparak dikkat çekmişti. Genç yarışmacı MasterChef'e Marmaris'ten katılıyor. Peki MasterChef Mustafa kimdir? Mustafa Samet Arıca nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

Mustafa Samet Arıca 22 yaşındadır.

MasterChef Türkiye'ye Marmaris'ten katılan genç yarışmacı, yaklaşık 4 senedir aşçıdır.

MUSTAFA SAMET ARICA NE İŞ YAPIYOR?

Mustafa Samet Arıca ilk turda kuzu sırt ve kereviz püresi yapmıştı. Turizm ve Otelcilik okuyan Arıca'nın birçok yerde staj yaptığı biliniyor.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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