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MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 00:56 | Son Güncelleme

Özgül Coşar, MasterChef Türkiye’de final turuna kalmayı başardı. 26 Temmuz 2020 tarihli MasterChef 2020’nin onuncu bölümünde Özgül Coşar, üçlü düelloya çıktı. Şeflerin istediği yemeği, verilen süre içinde en iyi şekilde hazırlamayı başaran Özgül Coşar, MasterChef Türkiye’de son 16’ya kalma umudunu sürdürdü. Peki, MasterChef 2020'de final turuna çıkan Özgül Coşar kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?

MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye'nin 26 Temmuz Pazar ekrana gelen 10. bölümünde üçlü düellolar devam etti. Özgül Coşar son bölümde rakipleri Fatma Koç ve Mert Medetoğullar ile üçlü düello turuna çıktı. Bu turda şefler, köfte ve yanına piyaz yapılmasını istedi. 35 dakika süre sonunda şef, en zayıf tabağın Mert Medetoğulları’na ait olduğunu açıkladı.

Köfte ve piyaz yapılan bu grup arasında en iyi tabağı hazırlayan Özgül Coşar, MasterChef 2020’de final turuna çıkarak yoluna devam etti.

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.

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