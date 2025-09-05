MasterChef pot au feu tarifi: ‘Pot Au Feu’ nasıl yapılır? Fransız mutfağının lezzeti pot au feu tarifi…

Pot au feu, Fransız mutfağının en ikonik yemeklerinden biri olan et ve sebzelerin uzun süre kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanan bir lezzetdir. Yüzyıllardır Fransız sofralarının baş tacı. Yanında hardal, turşu ve kızarmış ekmekle sunuluyor.

MALZEMELER 1,5 kg dana eti (dana boyun, brisket veya incik; kemikli parça da tercih edilebilir)

2 adet büyük havuç

2 adet pırasa

2 adet kereviz sapı

1 adet soğan (kabuklarıyla, ortadan ikiye bölünmüş, içine birkaç karanfil batırılmış)

2 diş sarımsak

2 adet patates

1 adet şalgam

1 defne yaprağı

6–8 tane karabiber tanesi

Tuz

Su

Servis için: Taneli hardal, cornichon (küçük ekşi salatalık turşusu), kızarmış ekmek dilimleri

TARİF Eti haşlamaya hazırlayın: Dana etini büyük parçalar halinde tencereye alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Tencereyi ocağa koyun ve yavaş yavaş kaynamaya bırakın. Üstte biriken köpükleri kevgirle temizleyin.

Aromaları ekleyin: Etin köpüğü alındıktan sonra tencereye defne yaprağı, karabiber taneleri, karanfille saplanmış soğan ve sarımsakları ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirin.

Sebzeleri ekleyin: Havuç, pırasa, kereviz sapı ve şalgamı tencereye ekleyin. Sebzeleri yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra patatesleri ilave edin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Servise hazırlayın: Et ve sebzeleri süzerek tencereden çıkarın ve büyük bir servis tabağına yerleştirin. Et suyunu ayrı bir kapta çorba olarak servis edebilirsiniz. Yemeği taneli hardal, cornichon turşusu ve kızarmış ekmek dilimleriyle sunun.

Püf noktaları: Etin kemikli olması, et suyuna daha zengin bir tat katar. Sebzeleri çok küçük doğramamaya özen gösterin; büyük parçalar halinde daha iyi bir sunum sağlar. Et suyunu süzerek çorba olarak servis yapmadan önce, dilerseniz üzerine taze maydanoz serpebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!