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MasterChef Rıfat kaç yaşında, kimdir? MasterChef All Star 5. yarışmacısı Rıfat Yurttaş nereli? İlk grubun son ismi!

19.06.2023 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef All Star'da dün akşam . yarışmacı heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Yılmaz Öztürk'ün jürilik yaptığı yarışmada Güzide, Suna, Eda ve Batuhan'ın ardından ilk grubun son ismi için yarışıldı. MasterChef Rıfat Yurttaş yarışmanın ana kadroya giren . yarışmacısı oldu. Peki, MasterChef Rıfat kaç yaşında, kimdir? MasterChef All Star 5. yarışmacısı Rıfat Yurttaş nereli? İlk grubun son ismi!

MasterChef Rıfat kaç yaşında, kimdir? MasterChef All Star 5. yarışmacısı Rıfat Yurttaş nereli? İlk grubun son ismi!

MasterChef Rıfat Yurttaş ile ilgili aramalar ana kadroya giren 5. yarışmacı olmasının ardından hız kazandı. MasterChef Rıfat'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu merak edildi. 2019 sezonunda yarışan MasterChef Rıfat Yurttaş, yarıştığı dönemde de oldukça konuşulmuştu. İşte MasterChef Rıfat'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

MASTERCHEF RIFAT KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. İzmir Çeşmeli olan genç yarışmacı, küçüklüğünden beri yemek yapmaya merak duymuş. Ailesi tarafından bu merakı garipsenen Rıfat, üniversite hayatına kadar amatörce bu ilgisini geliştirmeye çalışmış.

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Hukuk Fakültesini kazanan MasterChef Rıfat, gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı. Böylece amatör olarak sürdürdüğü yemek yapma merakını, İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümü ile akademik seviyeye çıkarmış oldu. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim alan yarışmacı, Türkiye'nin en iyi restoranları ve otellerinde staj yaparak deneyim kazandı.

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Genç aşçı, üniversite mezuniyeti sonrasında ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu yapmaya, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı.


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