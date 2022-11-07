MasterChef Serpilay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serpilay Salkım elenerek MasterChef'e ve hayallerine veda etti!

MasterChef Serpilay eleme gecesinin ardından 7 Kasım 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Başarılı yarışmacı gözyaşları içinde yarışamaya veda etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelen ve Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te yaşananlar merak konusu oldu. MasterChef Serpilay'ın elenmesi izleyicileri şaşırttı. İşte Serpilay Salkım'ın hayatı ve biyografisi...

MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR?

Serpilay Salkım 1997 yılında İzmir’de doğdu.

Aşçılık mesleğine küçük yaşlarda annesini seyrederek ilgi duymaya başladığı bilinen Serpilayü, 4 yaşından bu yana mutfaktan çıkmadığını belirtmiştir.

Serpilay Salkım, profesyonel mutfak kariyerine ise İzmir Ekonomi Üniversitesi gastronomi bölümünde başlamıştır.

Öğrenim hayatı sonrası Urla’da bir şef restoranında pastane şefi olarak görev alan Serpilay, Alsancak’ta kendine bir pastane ve fırın dükkanı açmıştır.

SERPİLAY ELENEREK MASTERCHEF'E VEDA ETTİ!

Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış'ın eleme potasında olduğu MasterChef'te gecenin sonunda elenerek hayallerine veda eden isim Serpilay oldu. Başarılı yarışmacı, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın açıklaması sonrası gözyaşlarını tutamadı.

