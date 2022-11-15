MasterChef 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği hangi filmde geçiyor? Cannoli'nin yer aldığı film merak uyandırdı

Cannoli tatlısı İtalyan'ların eşsiz lezzetleri arasında bulunuyor. MasterChef'in 129.bölümünde yarışacak yarışmacı adaylardan filmlerde kullanılan tatlıları bilmeleri ve bu tarifleri yapmaları istendi. Somer şef tatlıları tanıtırken 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliğini kullandı. Peki 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği hangi filmde geçiyor?

'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği 1972 yapımı The Godfather filminde geçiyor. Türkiye'de Baba ismiyle vizyona giren The Godfather'ın oldukça fazla hayran kitlesi bulunuyor. Godfather'da bulunan 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliğinin doğaçlama yapıldığı biliniyor.

Bu sahne ile ilgili senaryoda yazan kısımda sadece silahı bırak repliği yer alıyor. Önceki sahnelerde Peter Clemenza‘nın eşi kendisine Cannoli(bir İtalyan tatlısı) getirmeyi unutmamasını söylüyor. Clemenza’yı oynayan Richard Castellano da ufak bir doğaçlama ile cümleye o ünlü Cannoli kısmını ekler.

