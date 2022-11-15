YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. MasterChef 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği hangi filmde geçiyor? Cannoli'nin yer aldığı film merak uyandırdı

MasterChef 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği hangi filmde geçiyor? Cannoli'nin yer aldığı film merak uyandırdı

15.11.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 15 Kasım Salı günü yarışmacı adaylardan filmlerde kullanılan tatlıları yapmaları istendi. Hangi tatlının hangi filmde kullanıldığını bilenlere ek puan verileceği söylendi. Fragmanda görülen 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği hangi filmde geçiyor? araştırmaları yapılıyor. İtalyan tatlısı cannoli'nin hangi filmde yer aldığı merak edildi.

MasterChef 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği hangi filmde geçiyor? Cannoli'nin yer aldığı film merak uyandırdı

Cannoli tatlısı İtalyan'ların eşsiz lezzetleri arasında bulunuyor. MasterChef'in 129.bölümünde yarışacak yarışmacı adaylardan filmlerde kullanılan tatlıları bilmeleri ve bu tarifleri yapmaları istendi. Somer şef tatlıları tanıtırken 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliğini kullandı. Peki 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği hangi filmde geçiyor?

Ekran görüntüsü 2022-11-15 134800

'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliği 1972 yapımı The Godfather filminde geçiyor. Türkiye'de Baba ismiyle vizyona giren The Godfather'ın oldukça fazla hayran kitlesi bulunuyor. Godfather'da bulunan 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliğinin doğaçlama yapıldığı biliniyor.

Ekran görüntüsü 2022-11-15 134740

Bu sahne ile ilgili senaryoda yazan kısımda sadece silahı bırak repliği yer alıyor. Önceki sahnelerde Peter Clemenza‘nın eşi kendisine Cannoli(bir İtalyan tatlısı) getirmeyi unutmamasını söylüyor. Clemenza’yı oynayan Richard Castellano da ufak bir doğaçlama ile cümleye o ünlü Cannoli kısmını ekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahve tutkunları buna bayılacak! Kahvelerinize yeni tatlar katmanızı sağlayacak tatlandırma yöntemleri ve yardımcı ürünleri keşfedinKahve tutkunları buna bayılacak! Kahvelerinize yeni tatlar katmanızı sağlayacak tatlandırma yöntemleri ve yardımcı ürünleri keşfedin
Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yokTam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Anahtar Kelimeler:
İtalya Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu silah film godfather replik somer şef cannoli nedir

En Çok Okunan Haberler

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Yeşil muzları sarıya döndürme yöntemi! Hızlıca olgunlaştırır

Yeşil muzları sarıya döndürme yöntemi! Hızlıca olgunlaştırır

Gelinim Mutfakta Mersin yoğurtlu sıkma köfte tarifi

Gelinim Mutfakta Mersin yoğurtlu sıkma köfte tarifi

Çöpe atmayın: Yoğurdun sulanmasını önlemek mümkün!

Çöpe atmayın: Yoğurdun sulanmasını önlemek mümkün!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Hemen hazırlayın

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Hemen hazırlayın

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.