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MasterChef son eleme adayı kim oldu? 21 Ekim Masterchef All Star'da hangi isim potaya gitti?

21.10.2023 20:50 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star yarışmacıları bu akşam son eleme adayı olmamak için yarışacak. MasterChef'te bu akşam yarışmacılardan Karadeniz usulü hamsili pilav yapmaları istendi. Yarışmacılar potaya girmemek için büyük mücadele verdiler. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 21 Ekim 2023 MasterChef All Star'da son eleme adayı hangi yarışmacı seçildi?

MasterChef All Star'da heyecan giderek yükseliyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar MasterChef All Star'ın yeni haftasına adını yazdıracak. Karadeniz mutfağından hamsili pilav tarifini başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynayacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

MasterChef AllStar'da potaya giren isim gecenin sonunda belli olacak.

Şeflerin kararı ile eleme adayı gecenin sonunda belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen ve Alican oldu.

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