MasterChef Tahsin Küçük bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu üçüncü olarak tamamlayan Tahsin Küçük, meğer yıllar önce de TV8 ekranlarında yarışmış.

MasterChef Türkiye'ye katılarak geniş kitlelerce tanınan Tahsin Küçük'ün, 2014-2015 yılları arasında TV8 ekranlarında yayınlanan Ver Fırına programında yarıştığını görenler şaşıp kaldı.

Tahsin Küçük; Arda Türkmen, Burcu Esmersoy ve Emel Başdoğan'ın sunumuyla gerçekleşen Ver Fırına programına, sivri dili ve kabiliyetiyle damga vurmuştu.

Tahsin Küçük'ün yıllar önce yine TV8 ekranlarında yer aldığı gören sosyal medya kullanıcıları, ''Boşuna kurgu demiyoruz'', ''Acun'un kurgusuna hoş geldiniz'' ve ''Bunlar hep ayarlı cast'' gibi yorumlarda bulundu.

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

1997 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Tahsin Küçük aslen Trabzonlu. 7 senedir İstanbul'da yaşayan Tahsin Küçük, sektöre harçlığını çıkarmak için bir esnaf lokantasında bulaşıkçı olarak girdi. Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Tahsin Küçük, sonrasında Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünü tamamladı. Ailesinin desteğiyle aşçılık konusunda kendisini geliştirdiğini ifade eden Küçük'ün, Pendik'te bir burger restoranı bulunuyor.

Tahsin Küçük, yarı finalde Hasan Biltekin ile karşı karşıya geldi ve Biltekin'den 3 puan eksik alarak, yarışmaya veda etti.



