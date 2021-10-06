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MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim eleme adayları kimler oldu?

06.10.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının popüler yarışma programlarından olan MasterChef'te 5 Ekim akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyun sonucunda kaybeden takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan yarışmacı bir arkadaşını eleme potasına gönderdi.

MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim eleme adayları kimler oldu?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam eden yarışma programı MasterChef, ekranların en çok izlenen programları arasında yer alıyor. Eğlenceli konsepti ve dikkat çeken yarışmacılarıyla tüm hızıyla devam eden MasterChef'te 5 Ekim akşamında dokunulmazlık heyecanı yaşandı.

5 EKİM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 5 Ekim akşamında yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar mantı çeşitlerini hazırladı. Mantı çeşitleri sonucunda kazanan takım 5-3'lük skor ile mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yaratıcılık turuna çıktı. Son üçe kalan Tahsin, Pelin ve Dilara üçlüsünden dokunulmazlığı alan kişi Dilara oldu.

5 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığın sahibi olan Dilara eleme potası için Tahsin'in adını verdi.


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TV8 Masterchef
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