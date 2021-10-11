MasterChef'te bugün kim elendi? 10 Ekim MasterChef eleme adayları kimler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de kırmızı takım üç oyun üst üste kaybetmişti. Eleme adayları ve gün sonunda kimin elendiği merak ediliyor. Peki MasterChef'te bugün kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım, önceki hafta takım oyununa çıkmış ve kaybeden kırmızı takım olmuştu. Kırmızılı takım kendi içinden 6 eleme adayı çıkardı. Bu yarışmacılar Pazar akşamı gidecek ismi belirlemek adına yaratıcılık turunda performans sergiledi.

TV8'in sevilen lezzet yarışmasında yedek olan yarışmacıların ana kadroya katılma süreci Rabia ile beraber son bulmuştu. Eleme turunda ise kırmızı takımdan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu, Dilara yer aldı ve yaratıcılıkta mücadele etti. Yarışmacılar fasulyeden yaratıcı tabak çıkarmak için yarıştılar. Mehmet Şef'in yaratıcılık tabağını en iyi yapan isim Azize birinci oldu. Yeni bölümde elenen isim ise Mustafa oldu.



