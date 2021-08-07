MasterChef’te bugün kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? Mehmet Şef’i çıldırtan olay

MasterChef’in yeni bölümünde final turu devam etti. Bugünkü bölümde yarışmacılardan Mete, Sergen, Fikret, Sevgi, Umutcan ve Baturalp ana kadro ile devam edebilmek için yarıştı. Sevilen programda mücadele esnasında büyük zorluklar da yaşandı. Kısıtlı sürede yemeğini tamamlamaya çalışan Fikret ve Umutcan, Mehmet Şef’ten büyük azar işitti.

MasterChef’te Mehmet Şef’ten olay yorum: ‘Et yürüyor’

Eti pişirmek için süresi yetmeyen Fikret’e Mehmet Şef’ten “Az pişmiş değil, et yürüyor” eleştirisi geldi. Mehmet Şef’in yarışmacı Fikret Tuğ'un tabağını yorumladığı gergin anlarda yemeği zar zor yetiştiren ve kötü yorumlar alan yarışmacı Fikret’in yorumlar sırasında ter içinde kaldığı görüldü.

Bir diğer yarışmacı Umutcan Çetinöz’ün yemeğinde ise soğan kabuklarına rastlandı. Sunumların yapıldığı hararetli dakikalarda Mehmet Şef adeta deliye döndü. Mehmet Şef bu defa Umutcan Çetinöz'e “Kabukların ne işi var burada?” diye çıkıştı. Kendini savunan yarışmacıya “Sen ye abi, ben de yiyeceğim.” şeklinde konuşan Mehmet Şef, yarışmacıdan hazırladığı tabağı tatmasını istedi. Şefin isteğine karşılık yarışmacı Umutcan tabağından tadım yaptı. Şeften büyük azar işiten ve sesi titreyen Umutcan, Mehmet Şef’in “Yeniyor mu?” sorusunu ise “Yenmiyor” şeklinde yanıtladı. Yarışma sonunda yarışmacılardan Sergen Özen bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Fikret, Umutcan ve Baturalp ise elenerek yarışmaya veda etti.



