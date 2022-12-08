TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyununun ardından yeni bir dokunulmalık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım, Kocaeli lezzetlerini hazırladı. Programda çalça çorbası, cevizli lokum, dartılı mancarlı kulak, ereğli kebabı, sütlü nuriye yemekleri yapıldı.

Puanlamanın sonucunda etabı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda dokunulmaz olmak için yarıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef eleme adayları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

