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Masterchef'te eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef eleme adayı

13.12.2020 06:59 | Son Güncelleme:
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Masterchef'te eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef eleme adayı

12 Aralık Masterchef Türkiye'de potaya kimler girdi? Masterchef eleme adayı kim oldu? Oyunda yarışmacılardan Mehmet şefin özel bir tarifini yaptı. İşte heyecanla takip edilen Masterchef'te eleme adayları ve yaşananlar...

Masterchef Türkiye ilk günden beri merakla izleniyor. Zaman zaman gerilimlerin de yaşandığı Masterchef'te eleme adayı kim oldu?12 Aralık Masterchef yayınında yarışmacılar Konya'da yemekleri hazırladılar. Masterchef'te dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim 2. eleme adayı oldu. Peki Masterchef eleme aday kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki dokunulmazlık mücadelesi bu sefer Konya'da yapıldı. İki takım da şeflerin belirlediği yöresel yemeklerden oluşan menüyü zamanında hazırladı ve konuklara ikram etti. Misafirlerin kullandığı oylar sonucunda Kırmızı takım, dokunulmazlığı büyük bir farkla kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takım ise eleme adayını belirlemek üzere bireysel dokunulmazlık oyunu aşamasına geçti. Masterchef'te haftanın 2.eleme adayı Serhat oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Sefa olmuştu.

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda Barbaros ile Serhat, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa bir kez daha girdi. Mavi takımda Sefa'nın eleme adayı olması nedeniyle bu iki yarışmacı arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ile potaya giren ikinci isim de belli olacaktı. Oyunda yarışmacılardan Mehmet şefin özel bir tarifi ile yapılan tatlı yapılması istendi. Bu tatlıyı yapmaları için verilen süre ise 70 dakika idi. Sürenin bitiminde şefler tadım yaparak kararlarını açıkladı. Bu zorlu bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Barbaros oldu. Ve böylece Sefa'dan sonra siyah önlüğü giyen ikinci isim, MasterChef'te haftanın 2. eleme adayı Serhat oldu.


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