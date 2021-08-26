MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 25 Ağustos MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’de yeni sezonun 2. dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi.

MasterChef'te ana kadroya kalan 16 yarışmacı kaptanlık için mücadele etmiş, kazanan Burcu mavi takım kaptanı olurken Eren’i de kırmızı takım kaptanı seçmişti.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021’de bu akşam haftanın 3. ve 4. eleme adayları, dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda konsept İspanya mutfağı idi.

Şefler, takımlara yapacakları yemekleri ve yapmaları gereken süreyi söyledi. Yedi çeşit yemeğin yapılacağı dokunulmazlık oyununda kaptanlar, yemeklere göre takımlarını organize etti ve nefes kesen bir mücadele yaşandı.

Süre sonunda şefler, tadım yaparak hangi yemekte hangi takımın kazandığını açıkladı. Kırmızı takım, dört yemekte başarılı olarak dokunulmazlık oyununu kazanmayı garantiledi. Toplamda ise kırmızı takım, mavi takımı 5-2 yenmeyi başardı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, mutfağa bir kez daha girmek zorunda kaldı. Eleme adayı olan Tahsin ve Tunahan’ın yer almadığı bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacıları belirli ürünler verdi ve bu ürünler ile değerlendirme yemeği yapmalarını istedi. 40 dakika süre verilen oyunda kazananı, yapılan tadım sonrasında şefler açıkladı. Gecenin en iyi yemeğini yapan Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan oldu. İlk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tunahan’ı eleme adayı göstermişti. Son bölümde Hasan’ın eleme potasına gönderdiği isim Burcu, haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme adayı olan Burcu, Tunahan ve Tahsin ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan’ın dışında kalan dört yarışmacı için oylama yapıldı.

Oylamada Görkem ile Hamza’nın isimleri yedişer kez yazılınca eleme adayını belirlemek takım kaptanı Burcu’ya kaldı. Burcu’nun potaya gönderdiği Görkem, haftanın 4. eleme adayı oldu.



