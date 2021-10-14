MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Bir ilke imza attılar! 13 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 13 Ekim Çarşamba MasterChef yeni bölümde döner konseptli oyun oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskender kebap yapıldı. Bu menünün hazırlanması için verilen süre bir saat yirmi dakika oldu. Süre sonunda şefler, hazırlanan döner çeşitlerinden tadım yaptı.

MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, 5-0 kazandı. Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda verilen yemeklerin hepsinde başarılı oldu.

Görsel ve lezzet olarak mavi takımdan daha üstün bir oyun ortaya koydu. Böylece, bir takım, bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke imza atmış oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verildi. Bu ürünler levrek, pastırma, irmik, limon, taze nane, baldo pirinç, yeni bahar, arapsaçı, mısır unu, kaşar peyniri, kuyruk yağı, kültür mantarı, bütün tavuk, krema ve soya sosu oldu.

Sıfır atık konulu oyunda verilen çeşitli malzemeler ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Verilen süre 40 dakika idi. Şeflerin tadımı sonrasında sadece iki kişi öne çıkarıldı. Bu isimler Emre ve Burcu idi. Bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tahsin'in eleme potasına gönderdiği Rabia, eleme adayı oldu.

Takımdaki oylamada ise, en çok adı yazılan yarışmacı olan Eren haftanın diğer eleme adayı oldu.

MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre'nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

Konseyde yapılan oylama sonucunda Burcu ve Azize, aynı sayıda isimleri yazıldı. Bu yüzden potaya girecek ismi takım kaptanı belirledi. Tahsin'in seçtiği Burcu, eleme adayı oldu.



