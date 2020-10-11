MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Sefa'ya destek yağdı

MasterChef'de bu haftanın üçüncü takım oyunu bu akşam ekrana gelen yeni bölümde gerçekleştirildi. Esra'nın kaptanlığında Mavi takım bu haftanın son takım oyunu öncesinde 2-0'lık skorla önde yer alıyordu. Ebru'nun liderliğin Kırmızı takım bu hafta dört ismi eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Adana'da gerçekleştirilen dış çekimde şefler Kırmızı ve Mavi takımdan Adana'ya özgü bir menü istediler. Adana menüsünde Yüksük Çorbası, Peynirli Sıkma, Sarımsaklı Köfte, Adana Kebap ve Karakuş Tatlısı yer aldı. 5 cors yemeği çıkarmayı başaran Kırmızı ve Mavi takımın tabakları Adana'lı gurme ve şefler tarafından tadıldıktan sonra oylandı. Peki MasterChef'te üçüncü takım oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü takım oyununu da Esra'nın kaptan olduğu Mavi takım kazandı. Mavi takım Yüksük Çorbasında Kırmızı takıma büyük fark attı. Kaybedilen takım oyununun ardından 4 ismin potada yer aldığı Kırmızı takımda potaya girmeyen üç isimde kaybedilen takım oyunun ardından bireysel dokunulmazlık oyununda kendini bu hafta eleme potasına sokmamak için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim bu hafta eleme potasında yer almaktan kurtulacakken kalan iki isim ise otomatik olarak eleme potasına girecek.