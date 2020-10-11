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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Sefa'ya destek yağdı

11.10.2020 07:34 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Sefa'ya destek yağdı

MasterChef'te haftanın son iki eleme adayı da belli oldu. Üçüncü takım oyununu da kazanan Mavi takım rahat bir nefes alırken Kırmızı takım adeta hezimeti yaşadı. MasterChef'te eleme adayları belli olurken sosyal medyada ise Sefa'ya destek yağdı.

MasterChef'de bu haftanın üçüncü takım oyunu bu akşam ekrana gelen yeni bölümde gerçekleştirildi. Esra'nın kaptanlığında Mavi takım bu haftanın son takım oyunu öncesinde 2-0'lık skorla önde yer alıyordu. Ebru'nun liderliğin Kırmızı takım bu hafta dört ismi eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Adana'da gerçekleştirilen dış çekimde şefler Kırmızı ve Mavi takımdan Adana'ya özgü bir menü istediler. Adana menüsünde Yüksük Çorbası, Peynirli Sıkma, Sarımsaklı Köfte, Adana Kebap ve Karakuş Tatlısı yer aldı. 5 cors yemeği çıkarmayı başaran Kırmızı ve Mavi takımın tabakları Adana'lı gurme ve şefler tarafından tadıldıktan sonra oylandı. Peki MasterChef'te üçüncü takım oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü takım oyununu da Esra'nın kaptan olduğu Mavi takım kazandı. Mavi takım Yüksük Çorbasında Kırmızı takıma büyük fark attı. Kaybedilen takım oyununun ardından 4 ismin potada yer aldığı Kırmızı takımda potaya girmeyen üç isimde kaybedilen takım oyunun ardından bireysel dokunulmazlık oyununda kendini bu hafta eleme potasına sokmamak için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim bu hafta eleme potasında yer almaktan kurtulacakken kalan iki isim ise otomatik olarak eleme potasına girecek.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER YER ALIYOR?

MasterChef'te eleme potasında şu ana kada Serhat, Tanya, Walison ve Berker yer alıyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin açıklanmasının ardından potaya giren iki isimde açıklandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımda eleme potasında yer almayan üç isim bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Soğan'ın ana ürün olduğu MasterChef 2020'de en iyi tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi ve bu hafta Kırmızı takımdan elemeye gitmeyen tek isim Eray oldu. Böylelikle eleme potasına giden son iki isim Ebru ve Sefa oldu.

Sefa'nın eleme potasına girmesinden sonra sosyal medyada Sefa'ya destek yağdı. Bir yemeği tek başına yapan Sefa'ya yardım istemesine rağmen yardım edilmemesi sosyal medyada izleyicilerin tepkisini aldı.

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