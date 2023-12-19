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MasterChef'te gergin anlar! Somer Şef, "O konuya biraz takıntılıyım!" diyerek uyardı: "Bu benim hassas noktam!"

19.12.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik büyük final yaklaşırken had safhaya ulaştı. Geçtiğimiz gün yarışmacıların hünerlerini sergilediği oyun sonucunda Tahsin mavi takım kaptanı seçildi ve kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i belirledi. Bu gelişme sonrası, oyun sırasında yaşananları anımsatan Somer Şef, "O konuya biraz takıntılıyım!" diyerek Hasan'a uyarıda bulundu.

MasterChef'te heyecanın dozu giderek artıyor. Tahsin'in kaptan olduğu mavi takımın yarışmacıları Sergen, Barbaros ve Hasan oldu. Eren ise kırmızı takıma Esra, Kıvanç ve Batuhan'ı aldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada 'Kör tadım" oyunu oynanacak. Fakat geceye Somer Şef'in sözleri damga vurdu.

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HASAN'IN UYUKLADIĞI ANLAR GÜNDEM OLDU!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada "Hasan ben senin başka bir özelliğine değinmek istiyorum. Yarışma yapılırken arkada, özellikle yukarıdaki arkadaşların uyumasına izin vermiyoruz. Ama sen arkadaki koltukta uyukluyordun! Önce gelip seni uyaracaktım. Hatta o konuya benim takıntım olduğunu da bilirsin. Birazcık sert uyaracaktım ama niye uyuduğunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

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"Kızmadım! Kızmak bir yana gerçekten insanların bunu bilmesini istiyorum. Anlatsana, hafta sonu nasıl geçti senin için?" diyen Somer Şef genç yarışmacıya söz verdi.

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İSTEMSİZCE BAŞIM DÜŞTÜ, KUSURA BAKMAYIN!"

Hasan, hafta sonu Eren'le çalıştığını belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Şefim sabah 6.30 gibi çıktım. Eren Ağabey'i aldım. Bir saat karşıya geçtik. Dükkanın kapısında kahvemizi içip 'Bismillah' deyip kapıyı açtık. Eren Ağabey paspas, ben süpürge yaptım. Önce kapının önünü süpürdük, sonra mutfağa hazırlığa geçtik. Kapanışı yaptık. Gece saat 12.30 - 01.00'de kapattık. Evimize döndük. O yüzden çok yorgun bir gündü. Çok da yaptığım bir şey değil. Ama 'Dayanamayacağım' dedim, başım çok ağrıyordu. İstemsizce başım düştü. Kusura bakmayın tekrardan."

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