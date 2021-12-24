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MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

24.12.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 23 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen 141. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Konsept ise deniz mahsulleri oldu. Kaybeden takımda bir isim daha elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de haftanın elemeye adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti, ardından ise bir ismi elemeye çıkardı. Böylece bu hafta elemeye kalan üç yarışmacı da belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, on sekizinci haftanın son dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyunu konsepti deniz mahsulleri oldu.

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Verilen beş çeşit deniz ürünü ile yapılacak yemekleri yarışmacılar kendileri belirleyecek. Verilen ürünler lüfer, ahtapot, karides, deniz levreği ve kalkan oldu. Beş adet yaratıcı bir yemek yapmaları için bir saat süre verildi. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Kazanan takım, şeflerin tadım sonrasında değerlendirmesi ile belli oldu. Rakibine göre daha lezzetli yemekler hazırlayan mavi takım, dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

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Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Yarışmacılar, potaya girmemek, son altıya kalmak için kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştı. Şeflerin tadımı ile gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen, dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, adı en fazla yazılan Mert haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

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MasterChef'ta ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise oylamaya gidildi. İsmi en fazla yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireyse dokunulmazlığı kazanan Sergen olurken, üçüncü eleme adayı da Burcu oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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