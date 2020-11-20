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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 19 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

20.11.2020 01:15 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 19 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı MasterChef 103. bölümde kırmızı ve mavi takımlar, dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Oyunu kaybeden takım bu defa bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Mehmet Şef'in imza tabağı 'doğadan' yemeğini en iyi yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Yapılan oylamada sonucunda ise haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar ilk defa karşıya karşıya geldi. Barbaros'un kaptan olduğu mavi takım ve Serhat'ın kaptan olduğu kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele verdi. Oyundaki menüde süzme mercimek çorbası humus, otlu mücver, sac tava ve sütlaç yer aldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık oyunu, düelloyu kazanan Barbaros'un menüyü belirlemesi ile başladı. Günün menüsü için şefler, her yemekten üç alternatif söyledi. Barbaros ve mavi takımın yarışmacıları tarafından belirlenen menüde süzme mercimek çorbası, otlu mücver, humus, sac tava ve fırında sütlaç vardı. Şefler, bu menünün hazırlanması için takımlara 50 dakika süre verdi.

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Süre sonunda her yemekten üçer tabak hazırlandı ve programın özel konukları tek tek takımların yemeklerini tadım yaparak daha lezzetli olan yemeği seçti. MasterChef 2019 yarışmacıları Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş tarafında verilen oylar sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Mavi takım, kırmızı takıma 10'a 5 üstünlük sağladı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Mehme Şef'in imza tabağı "doğadan" yapılması istendi.

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Bu yemeğin yapılması için verilen süre ise 45 dakika idi. Süre bitiminde tabağını tam olarak bitiren tek yarışmacısı Eray oldu. Ve böylece Eray, sekizinci kez bireysel dokunulmazlık kazanmış oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 14. haftanın ilk eleme adayı, kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu.
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Oylamada Ayyüce ve Uğur'un isimleri ikişer kez yazıldı. Bu durumda eleme potasına gidecek kişiyi kaptan Serhat belirlemek zorunda kaldı. Serhat'ın seçimi ile MasterChef'te bu haftanın eleme potasına giren ilk ismi Uğur oldu.


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