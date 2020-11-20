MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 19 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar ilk defa karşıya karşıya geldi. Barbaros'un kaptan olduğu mavi takım ve Serhat'ın kaptan olduğu kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele verdi. Oyundaki menüde süzme mercimek çorbası humus, otlu mücver, sac tava ve sütlaç yer aldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık oyunu, düelloyu kazanan Barbaros'un menüyü belirlemesi ile başladı. Günün menüsü için şefler, her yemekten üç alternatif söyledi. Barbaros ve mavi takımın yarışmacıları tarafından belirlenen menüde süzme mercimek çorbası, otlu mücver, humus, sac tava ve fırında sütlaç vardı. Şefler, bu menünün hazırlanması için takımlara 50 dakika süre verdi.

Süre sonunda her yemekten üçer tabak hazırlandı ve programın özel konukları tek tek takımların yemeklerini tadım yaparak daha lezzetli olan yemeği seçti. MasterChef 2019 yarışmacıları Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş tarafında verilen oylar sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Mavi takım, kırmızı takıma 10'a 5 üstünlük sağladı.