MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Şefler o tabağı topa tuttu: "İmdad olmuş bir tabak"

MasterChef Türkiye'de finale adım adım yaklaşıldı... Programın en başarılı isimlerinden olup son üçe kadar ilerleyen Kıvanç, Metin ve Ayaz, finalist olmak için ellerinden geleni yaptı. Gecenin sonunda Mehmet Şef, kuru meyveli ve hurmalı tatlı tabağı yapan o yarışmacının tabağı için Osmanlıca'da 'yetişin', 'kurtarın' anlamına gelen 'imdad' kelimesini kullanarak, 'İmdad olmuş bir tabak' dedi.

"KENDİNİ ÇOK ZOR BİR YERE KOYDUN"

Tatlı yapmak için hurma kullanmanın zor olduğunu söyleyen Danilo Şef, "Sen bu akşam tatlı düşünerek kendini çok zor bir yere koydun" dedi ve "Bir tatlı yapmak için iki hurma kullanmak aşırı zordur." ifadelerini kullandı. Tabağı eleştiren Danilo Şef, tabaktaki pasta kremasının kıvamı kurtardığını belirterek Kıvanç'a 7 puan verdi.

"TABAĞA KARŞI ÖNYARGILIYDIM"

Kıvanç'ın tabağı için "Sen tabağını açıkladığında, 'Kıvanç'ın bugün pek şansı olmayacak' dedim. Çünkü iki tane arkadaşımız meyve seçerken sen kuru meyve seçmiştin." diyen Somer Şef, "Tabağa karşı önyargılıydım fakat tabağı yedikten sonra önyargım değişti. Çıtırın gayet başarılı. Koyu olan hurman biraz yoğun ama diğer kremalıyla onu güzel dengeliyorsun." diye konuştu.

Lezzet ve uyum olarak başarılı bir tabak olduğunu söyleyen Somer Şef, Kıvanç'a 8 puan verdi.

"İMDAD OLMUŞ BİR TABAK"

Mehmet Şef, "Tabakta ciddi bir kuruluk var. Yani taze meyve kurtarmış ama ne kadar kurtarmış... Sos olsaydı daha fazla ileri gider miydi..." dedi ve, "Bunu konuşabiliriz ama sadece bir fresh meyce bile imdad olmuş bir tabaktan bahsediyoruz." diye konuştu. Ancak diğer şefler gibi, tabaktaki kremayı güzel bulduğunu söyleyen Mehmet Şef, Kıvanç'a 7 puan verdi.

KIVANÇ İLK FİNALİST OLDU

Bir önceki etapta 49 puanı olan Kıvanç, şeflerin verdiği toplam 22 puanlık skor ile 71 puan alarak rakibi Metin'i 2 puanla eledi ve MasterChef'in finalisti oldu.

