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MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kalan yarışmacı belli oldu!

04.01.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de büyük finale doğru yaklaşılıyor. 3 Ocak 2023 akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde ilk finalist belli oldu. Son 4'e kalarak ceket giymeye hak kazanan Ayaz, Metin, Görkem ve Kıvanç kupanın sahibi olmak için üç gün üst üste tezgah başına geçecek ve üç ayrı oyun oynayacak. Peki, MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte 3 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kalan yarışmacı...

MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kalan yarışmacı belli oldu!

"MasterChef'te kim kazandı, finalist oldu?" sorusu 3 Ocak Salı günü MasterChef seyircileri tarafından sorgulanmaya başladı. Uzun soluklu bir sezonun sonuna doğru gidilen MasterChef'te 2022 şampiyon kupası sahibini bulacak. Büyük bir heyecanla takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de 3 Ocak'ta yaşananlar ve ilk finalistin kim olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

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MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Yarı final için ilk gün dört isim ilk olarak Fransa'nın iki şefi olan Paul Bocuse ile Joel Robuchon tabaklarını yaptı.

Günün tabakları Beef Bourguignon ile Puree De Pomme oldu.

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Yarışmacılar ikinci tabak olarak salça çeşitlerinden yaratıcı tabak yapıyorlar.

Üçünü oyunda şef tabağı yapılacak.

Bu üç yemek sonunda toplam 90 puan alan isim MasterChef'in ilk finalisti seçilecek.

Değerlendirmeler sonucu 3 aşamada da başarı göstererek MasterChef Türkiye'de yarı finale yükselen ilk isim Kıvanç oldu.

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MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, 15 Ocak Pazar günü Survivor ekranlara dönecek.


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