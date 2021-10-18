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MasterChef'te kim elendi? Gözyaşlarıyla veda etti! İşte 17 Ekim MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

18.10.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 17 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yedi yarışmacı tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. MasterChef'ten elendiği açıklanınca gözyaşlarına boğulan yarışmacıyı, ünlü şefler teselli etti.

MasterChef'te kim elendi? Gözyaşlarıyla veda etti! İşte 17 Ekim MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı olmuş ve kırmızı takım kaptanı Sergen’i seçmişti. Kaptanlık oyunu sonrasında altı yarışmacının davranışları şefleri rahatsız etmiş ve onlara bir ceza oyunu oynatmıştı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 2. eleme adayı olarak Rabia’yı gösterdi. Konseydeki oylamada ise Eren, üçüncü eleme adayı oldu.
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İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i 4. eleme adayı yaptı.

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Konseydeki oylamada Azize ile Burcu’nun isimleri aynı sayıda yazıldı. Tahsin, Burcu’yu 5. eleme adayı olarak gösterdi.
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MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan kırmızı takımdan Dilara, kalan altı takım arkadaşı arasından potaya göndereceği seçmek zorunda kaldı. Dilara’nın potaya gönderdiği Ateş, haftanın altıncı eleme adayı oldu.

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Takımdaki oylamada adı en fazla yazılan Milhan, haftanın 7. eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün sumak olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

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Verilen süre sonunda ise yarışmacılardan Eren, Burcu, Ateş ve Pelin'in tabakları beğenildi. Bu yarışmacılar MasterChef'te bir hafta daha kalmayı garantiledi.

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GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ!

İkinci tura kalan Milhan, Rabia ve Mert ise, Danilo Zanna'nın tarifiyle kuzu incik yaparak yarıştı. Bu turda ise süre sonunda yemekleri tadan şefler, ortak kararla elenen yarışmacıyı açıkladı.

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Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı Milhan oldu.

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19 yaşındaki genç yarışmacı Milhan elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

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Ünlü şefler de Milhan'la birlikte duygusal anlar yaşadı. Şefler genç yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.
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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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