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MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 11. son bölümde veda eden isim belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 02:05 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 11. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti. Peki MasterChef'te kim elendi? Yarışmaya hangi isim veda etti? Nalan mı, Ekin mi, Orhan mı yoksa Eda mı elendi? İşte MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül Salı yayınlanan 11. bölümünde veda eden isim ve yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 11. yeni bölümünde kırmızı takımda eleme heyecanı yaşandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de Pazartesi günü ekrana gelen bölümde kırmızı takımdan Nalan ve Eda eleme adayı olmuştu. ardından bugün yine dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Ekin ve Orhan oldu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk olarak dokunulmazlık oyunu yapıldı. Ünlü şefler, yarışmacılardan 5 çay menüsü istedi. Cheesecake, incirli tart, sakallı sandviç, mercimek köftesi, otlu poğaça menüsü hazırlayan ve haftayı garantilemeye çalışan iki takımdan biri, yapılan puanlamanın ardından dokunulmazlık ödülünün sahibi oldu. Kırmızı ve mavi takımları ikinci dokunulmazlık oyununda yarıştı. Kazanan ise mavi takım oldu. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Oyunu kaybeden kırmızı takım, İtalyan yemeği yaparak mücadele etti. Bireysel dokunulmazlıığı ise Batuhan kazandı.

MasterChef'in ikinci eleme yemeği ise Mehmet Yalçınkaya'nın istediği mısır püresi üzerinde kuzu sırtı oldu. Eleme adayları olan Ekin, Nalan, Eda ve Orhan, Mehmet Şef'in tabağına en çok benzeyen tabağı çıkarmak için yarıştı. 30 dakikada yemekleri yapan yarışmacılar jüri karşısına çıktı. MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim ise Nalan oldu.

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MASTERCHEF NALAN TOPRAK KİMDİR?

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MasterChef Nalan Toprak 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu sezon yarışan Nalan Toprak yemek yapmayı çok sevdiğini ve annesinin arkadaşlarına yaptığı yemeklerle ünlendiğini dile getiriyor.

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