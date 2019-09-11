MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 11. son bölümde veda eden isim belli oldu

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 11. yeni bölümünde kırmızı takımda eleme heyecanı yaşandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de Pazartesi günü ekrana gelen bölümde kırmızı takımdan Nalan ve Eda eleme adayı olmuştu. ardından bugün yine dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Ekin ve Orhan oldu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk olarak dokunulmazlık oyunu yapıldı. Ünlü şefler, yarışmacılardan 5 çay menüsü istedi. Cheesecake, incirli tart, sakallı sandviç, mercimek köftesi, otlu poğaça menüsü hazırlayan ve haftayı garantilemeye çalışan iki takımdan biri, yapılan puanlamanın ardından dokunulmazlık ödülünün sahibi oldu. Kırmızı ve mavi takımları ikinci dokunulmazlık oyununda yarıştı. Kazanan ise mavi takım oldu. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Oyunu kaybeden kırmızı takım, İtalyan yemeği yaparak mücadele etti. Bireysel dokunulmazlıığı ise Batuhan kazandı.