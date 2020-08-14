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MasterChef'te kim kazandı? Final turunda büyük heyecan! MasterChef Türkiye ana kadrosuna kalan 12. yarışmacı kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 01:38 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 13 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, bir yarışmacı daha ana kadroya girmeye hak kazandı. MasterChef son bölümde yarışan 12 yarışmacı ilk olarak vişneli köfte yaparak şeflerin karşısına çıktı. En iyi tabağı hazırlayan 6 isim ise ikinci turda mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye 2020'de ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 13 Ağustos MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef son bölümde kazanan yarışmacı.

MasterChef'te kim kazandı? Final turunda büyük heyecan! MasterChef Türkiye ana kadrosuna kalan 12. yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında yeni sezonuyla yayınlanan, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de ikinci final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan 12. yarışmacı belli oldu. Final turunda büyük mücadele veren 12 yarışmacı arasından ilk önce 6 kişi şefler tarafından beğenildi ve final turunda bir etap daha yaşandı. İkinci etabın ardından mısır üzerine yaratıcı bir tabak hazırlayan yarışmacılar arasından sadece bir kişi ana kadroya girmeye hak kazandı.

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MASTERCHEF 2020'DE 13 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef 2020’de şefler yarışmacı adaylarından vişneli köfte hazırlamalarını istedi ve süre başladı. Herkes üzerinde adı yazılı önlüğü almak ve ana kadroyu garantileyen yarışmacı arkadaşlarının yanına çıkabilmek için elinden geleni yaptı. İlk oyunda belirlenen altı isim Celal, Büşra, Eray, Kayhan, Ebru ve Arem oldu.

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İkinci oyunda şefler yarışmacı adaylarına mısır verdi ve en iyi lezzeti sunan yarışmacı yukarıya çıkmaya hak kazandı. Hazırladığı tabakla 13 Ağustos Perşembe gününün birincisi olan ve MasterChef 2020’nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Eray oldu.

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