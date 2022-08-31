MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

31.08.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te yarışmacılar bugün de kıyasıya mücadeleyi sürdürdü. Yeni bölümüyle ekrana gelen yarışmada yarışmacılar Gulab Jamun gibi lezzetli tarifler denedi. Sevilen programda yarışmacıların yaptığı yemeği deneyen Mehmet Şef'in, elindeki böreği yemeden atması ise sosyal medyada olay oldu.

MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 31 Ağustos günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Sevilen yarışmada yeni bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadeleyi sürdürürken, Mehmet Şef'in elindeki böreği attığı anlar çok konuşuldu.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF'İN YEMEDİĞİ BÖREK OLAY OLDU!

Programda bu akşam takım oyunu oynanırken, yarışmacılardan Gulab Jamun başta olmak üzere pek çok farklı lezzet yapmaları istendi. Şefler, yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek denedi. Ancak tadım esnasında Mehmet Şef'in yaptığı kısa bir hareket dikkat çekti.

MEHMETBOREK1

Fenomen Ata Benli'nin sosyal medyada paylaştığı o görüntülerde, Mehmet Şef'in yarışmacının yaptığı ve bitiremediği böreği tezgahın altına götürüp attığı görüldü.

MEHMETBOREK22

"İSRAFA KARŞIYIZ"

Görüntüler sonrası izleyicilerden "İsrafa karşıyız" yorumları gelirken, bir izleyici "Misafirlikte sevmediğim yemeği atmaya çalışırken ben" yorumunda bulundu.

MEHMETBOREK3

Başka bir izleyicinin ise "İsraf olmasın diye çöpten attıklarını toplayıp şov yaparlar sözde" yorumunda bulunması ise dikkat çekti.

MEHMETBOREK4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan duyurdu! O ildeki konseri de iptal edildi! Gerekçesi belli olduSosyal medyadan duyurdu! O ildeki konseri de iptal edildi! Gerekçesi belli oldu
"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!
Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çektiElini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu

Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu

Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı

Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı

F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi! G.Saray yönetimi şokta

F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi! G.Saray yönetimi şokta

İlginizi Çekebilir

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.