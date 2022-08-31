MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 31 Ağustos günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Sevilen yarışmada yeni bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadeleyi sürdürürken, Mehmet Şef'in elindeki böreği attığı anlar çok konuşuldu.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF'İN YEMEDİĞİ BÖREK OLAY OLDU!

Programda bu akşam takım oyunu oynanırken, yarışmacılardan Gulab Jamun başta olmak üzere pek çok farklı lezzet yapmaları istendi. Şefler, yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek denedi. Ancak tadım esnasında Mehmet Şef'in yaptığı kısa bir hareket dikkat çekti.

Fenomen Ata Benli'nin sosyal medyada paylaştığı o görüntülerde, Mehmet Şef'in yarışmacının yaptığı ve bitiremediği böreği tezgahın altına götürüp attığı görüldü.

"İSRAFA KARŞIYIZ"

Görüntüler sonrası izleyicilerden "İsrafa karşıyız" yorumları gelirken, bir izleyici "Misafirlikte sevmediğim yemeği atmaya çalışırken ben" yorumunda bulundu.

Başka bir izleyicinin ise "İsraf olmasın diye çöpten attıklarını toplayıp şov yaparlar sözde" yorumunda bulunması ise dikkat çekti.



