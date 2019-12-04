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MasterChef'te şarkı söyleyen görme engelli kız herkesi mest etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarının sevilen programında yarışmacıların yemek yaptığı görme engelli genç kızın Balkan şarkısı Ederlezi'yi okuması izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan yarışmada görme engelli Tuana'nın Ederlizi şarkısını söylediği anlar herkesi derinden sarstı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE YEMEK YAPTILAR

Jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef bu hafta Üsküdar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu şeflerin istediği menüyü hazırladılar. Takımların yaptığı yemekleri tadan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim görenler ise takımların yaptıkları yemekleri tadarak puan verdi.

SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

MasterChef'te yarışmacıların yemeklerine puan veren isimler arasında yer alan görme engelli Tuana, söylediği Balkan şarkısı olan Ederlezi şarkısını okudu. Tuana'nın sesi, başta jüri üyeleri ve yarışmacılar olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Yarışmacılardan Güzide ise bağlama çalan Kamil Aydın'ın merkezde ücretsiz ders verdiği duyunca gözyaşlarına boğuldu.


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Anahtar Kelimeler:
masterchef Ederlezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Tuana

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SESİ ÇOK GÜZEL.ANCAK ANLAMADIĞIM BU KIZIMIZA NEDEN YABANCI BİR ŞEY ÖĞRETİLMİŞ.TÜRKÇE NİCE TÜRKÜLERİMİZ VAR.SÖYLEDİĞİ NECE?
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