MasterChef'te Sefa'nın kazası herkesi korkuttu! Sağlık görevlisi müdahale etti! MasterChef Sefa'ya ne oldu?

MasterChef Türkiye'de 8. haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken korku dolu anlar yaşandı. Robotu temizlemek isteyen Sefa, aletin birden çalışması sonucu büyük bir talihsizlik yaşadı.

Çalışan blender'ı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören arkadaşları ve şefler korku dolu anlar yaşadı.



Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna sağlık görevlilerini çağırdı.

Elinden yaralanan Sefa'ya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Kanaması durdurulan Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

Ardından Sefa yeniden yemeğini yapmak için çaba gösterdi. Ancak yaralanmadan dolayı zaman kaybı yaşayan Sefa, yemeğini tam pişiremedi.



Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı. Şeflerin kendisine olan babacan yaklaşımları için de teşekkür etti. Şefler de yine de mücadeleden vazgeçmediği için Sefa'yı motive etti.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan ise Eray oldu.

