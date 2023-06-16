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MasterChef’te yarışmacı o hatayı yaptı, jüri affetmedi! “Sen şu an elendin farkında mısın”

16.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkan MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Bu hafta Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Yılmaz Öztürk’ün jüri koltuğunda oturduğu MasterChef’te dün akşam bir yarışmacı öyle bir hata yaptı ki jüri affetmedi.

MasterChef’te yarışmacı o hatayı yaptı, jüri affetmedi! “Sen şu an elendin farkında mısın”

MasterChef All Star’da dün akşam yarışmacılar ana kadroya girmek için en iyi enginar dolmasını yapmaya çalıştılar. Jüri üyeleri Kaan’ın tabağını tadarken Mehmet Şef Onur’un yaptığı hata sonrası açıklama yaptı.

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"SEN ŞU AN ELENDİN"

"Sen şu an elendin farkında mısın?" diyen Mehmet Şef açıklamasında "MasterChef kuralları gereği, tabağı yaptıktan ve tahtaya koyduktan sonra tabağa dokunulursa o tabağa şefler bakmaz. Ne gerek var?" sözlerine yer verdi.

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"TABAĞI AL GEÇ KULİSE"

Mehmet Şef ayrıca "Çok da özenerek yaptığın bir şey. Her gün kuliste birinin yemek yemesinden ben de sıkıldım. Tabağı al geç kulise kendin yersin. Yapmayın bunu ya, günah" dedi.

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Onur ise özür dileyerek kulise gitti.

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