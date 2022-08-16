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MasterChef'te yarışmacı yasağı deldi! İtiraf edince Mehmet Şef küplere bindi

16.08.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te ana kadroya girecek isimler belli olmaya devam ediyor. Ana kadro yavaş yavaş tamamlanırken, yarışmacılar kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. Yeni bölümde yarışmacılardan Burak Kaynak'ın yarışma kurallarından biri delmesi stüdyoda ortalığı karıştırdı.

MasterChef'te yarışmacı yasağı deldi! İtiraf edince Mehmet Şef küplere bindi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadro heyecanı sürüyor. Yarışmacılar yarışma kadrosunda yer alabilmek için en iyi performansını sergilemeye çalışırken, yeni bölümde yarışmacılardan Burak'ın hatası stüdyoyu karıştırdı. Burak Kaynak'ın yemek yapımı esnasında mutfağa gidip un alması yarışmacı arkadaşının dikkatini çekti.

MASTERCHEF YARIŞMACISI YASAĞI DELDİ!

Kaynak'ın un aldığını gören yarışmacının Mehmet Şef'i uyarması sonrası stüdyoda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yarışma kuralları gereği yemek başladıktan sonra mutfağa gidilmemesi gerektiği bilinirken, markete gidip ürün alan yarışmacının un aldığı ortaya çıkınca Mehmet Şef küplere bindi.

Yarışmacı Burak Kaynak "Un değil, nişasta aldım" dese de , azar yemekten kurtulamadı.

"BEN BİR HATA DAHA YAPTIM" DİYE İTİRAF ETTİ!

Daha sonra "Ben bir hata daha yaptım" diyerek hatasını itiraf eden yarışmacı tereyağını da aldığını itiraf etti. Bunun üzerine Mehmet Şef ,yarışmacının elinden hazırladığı tencereyi tümüyle aldı.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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