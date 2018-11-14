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MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde diskalifiye olan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında öfkeden deliye döndü ve ettiği küfürlerle herkesi şoke etti. Murat Survivor'a götürülecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e damga vuran yarışmacı Murat Özdemir, dün akşam yayınlanan bölümde jüri üyesini çileden çıkardı ve yaptığı olumsuz hareketlerden dolayı yarışmadan diskalifiye edildi.

Olay sonrası sosyal medya hesabından canlı yayın açan Murat, sinirden deliye döndü.

Yarışmadan diskalifiye olan Murat Özdemir, yaptığı canlı yayında gözyaşları içinde öfkeden deliye döndü.

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MURAT ÖZDEMİR SURVİVOR'A GİDECEK Mİ?

Özdemir, "Ne yaptım lan ben size? Gelin lan, topunuz gelin. Toplanın da gelin çünkü tek tek bir işe yaramazsınız." dedi. Özdemir yayın boyunca ettiği küfürlerle herkesi şoke etti!

Murat'ın Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışması Survivor 2019'un ilk yarışmacısı olduğu konuşuluyordu! Şimdi ise Acun'un bu küfürlerden sonra ne yapacağı merak ediliyordu.

Program sunucularının iddiasına göre Murat Özdemir Survivor programına da götürülmeyecek.


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Murat yoksa masterchef de yoktur artık !!!
Adamı boşa diskalifiye ettiler ben murat için izliyordum yoksa çok bayar program
birkez kanal değiştirirken beş dakika bakmışlığım var ilk görüşte adamın dengesiz ve akıl eksiği olduğunu anladım bilerek acun her programına bunun gibi bir kaç dengesiz yerleştiriyoki izlensin sizlerde izleyosunuz
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