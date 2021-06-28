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MasterChef Türkiye 2021'de Sergen Araz hikayesiyle jüriyi duygulandırdı! "Annem için buradayım"

28.06.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye'nin ilk tur elemelerinde duygusal anlar yaşandı. MasterChef'in 27 Haziran Pazar ekrana gelen bölümünde şeflerin karşısına çıkan Sergen Araz , hikayesiyle izleyenleri etkiledi. Yarışmaya hayatını kaybeden annesinin hayalini gerçekleştirmek için katıldığını söyleyen Sergen Araz, "Annem hastalığından dolayı gözlerini kaybetmişti. Hastanede yatarken hep sizi izliyordu. Ben de hayal dünyasında sizi yaşatıyordum" dedi.

MasterChef Türkiye 2021'de Sergen Araz hikayesiyle jüriyi duygulandırdı! "Annem için buradayım"

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye başladı. MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan 27 yaşındaki Sergen Araz hikayesiyle tüyleri diken diken etti.

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Sergen Araz, beğendi yatağında Chimichurri soslu kuzu pirzola ile şeflerin karşısına çıktı. Bir dönem 175 kilo olduğunu ve 90 kilo verdiğini bu nedenle de yarışmaya katılmadığını söyleyen Araz, annesinin rahatsızlığından dolayı ablasıyla birlikte sürekli mutfakta haşır neşir olduğunu aktardı.

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"HAYAL DÜNYASINDA SİZİ YAŞATIYORDUM"

1,5 yıl önce annesini kaybeden Sergen, annesinin en büyük hayalinin kendisini MasterChef Türkiye'de yarışması olduğunu ifade etti.

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Sergen, "Annemin 10 yıl önce hastalığı başladı. Şeker hastası olduğu için hastanede geçti günlerim. Daha kötü oldu. Hastalığının 5. yılında gözlerini kaybetti tamamen ve hastanede hep sizi izliyorduk. Hastanede hayal dünyasında sizi yaşatıyordum. Annem için buradayım. Kendim için de buradayım. Herkesin ulaşmak istediğim bir işteyim, burada olmak için her şeyimi sildim. MasterChef'e katılabilmek için işimden ayrıldım. Annemin hayalimin gerçekleştirerek 2021 kupasını almak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Sergen Araz'ın yaptığı yemek şefler tarafından beğenildi. Yarışmacı 3 'evet' oyuyla bir üst tura çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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