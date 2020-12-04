MasterChef Türkiye 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel olarak 7 misafirini ağırladı!

MasterChef Türkiye’nin 3 Aralık 2020 Perşembe günü yapılan dış çekiminde mili takımın gururu olan sporcular ve tiyatro sanatçısı jüri üyeliği yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Feyzullah Kıyıklık Engeliler Sarayı'nda yapılan çekimlere görme engelli tiyatro sanatçısı Hamza Demir, Boccia antrenörü Yahya Gürbüzer, atletler Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci, okçuluk antrenörü Murat Öz, atletizm antrenörü Ömer Cantay ve Emrah Elban katıldı. İşte bu isimler hakkında bilinmeyen detaylar... HAMZA DEMİR Feyzullah Kıyıklık Engeliler Sarayı kursiyerlerinden Hamza Demir, doğuştan yüzde 90 görme engelli olarak hayatına başladı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı ile tanışmasıyla hayatı bir anda değiştir. Braille alfabesini öğrenerek eğitim hayatını devam ettiren Demir, açıktan ortaokulu ve liseyi bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü, Atatürk Üniversitesi’nde ise Reklamcılık Bölümü’nü bitirdi. Spor ve sanata yönelen Hamza Demir tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldı. Yaptığı stand up gösterileriyle tanınırlığa kavuştu.

YAHYA GÜRBÜZER Yahya Gürbüzer, engelline sınırları olarak görmeyen isimler arasında yerini alıyor. Boccia Türk Milli Takımı’nda uzun yıllar boyunca kardeşei Atike Gürbüzer ile birlikte forma giyen Yahay Gürbüzer şimdilerde ise geleceğin sporcularını yetiştirmek için antrenörülük yapıyor. Paralimpik boccia sporu, İtalyan kökenli bir spor dalıdır. İlk olarak cerebral palsy olan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanan ve strateji ile doğruluk gerektiren bir oyundur. Toplar sayesinde oynnaır ve oyundaki amaç topu en uygun yere göndermek ve topun rakibin atmış bulunduğu topun saf dışı kalmasını sağlamaktır. İki takım halinde oynanır. Oyunun ilk başında ufak çaplı bir top oyun alanının her hangi bir alanına yollanır. Bu topun gittiği bölge, oyun içinde atılan diğer topların gitmesi gerektiği bölgenin özelliklerini taşır. Atılan top, küçük topa ulaşmayı engellemek zorundadır. Eğer sporcu böyle bir atış gerçekleştirirse hem küçük topun yeri korunur hem de ilk küçük topa yakın bir noktaya konumlanır. HAMİDE DOĞANGÜN 25 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 9 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda yürüme yetisini kaybetti. 2008 yılında Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle tekerlekli sandalye atletizmine başladı. Dünya Para Atleizm Şampiyonası’nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisinde 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.

ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ 20 Temmuz 1993 yılında doğdu. Omuilik yaralanması nedeniyle engelli bir birey olan tekerlekli sandalye atletizm sporuna başladı ve aynı yıl milli takıma seçildi. 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları’na katıldı. Uluslararsı Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası yarışında 100 metrede Avrupa üçüncüsü oldu. 2015 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Şampiyonası yarışında 100 metrede dünya dördüncüsü oldu. MURAT ÖZ Bağcılar’da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucunda omurilik felci olan Murat Öz, okçuluk sporuyla yaşama bağlandı. Bağcılar Belediyesi Engelli okçuluk takımının antrenörü olan Öz, Türkiye ve Avrupa’da büyük başarılar elde etti. Sinop’tan gelen anne babasını karşılamak için otogara giden Öz ile komşusunun aracının önünü ticari taksi kesti. Taksiden inen 2 kişi, araçlarına çarptıkları bahanesiyle kendilerine borçlu olduklarını söyleyip 15 bin TL istedi.

Murat Öz hayatını kökünden değiştiren geceyi, “Biz kimseye çarpmamıştık ve adamları da tanımıyorduk. ‘Sizi yaşatmayacağız’ diye bağıran taksici, arkadaşıma vurmaya başladı. Ben onları ayırmak isterken diğer adam elindeki silahtaki bütün mermiyi üzerimize boşalttı. Arkadaşım hayatını kaybetti ben de kolumun altından 3 kurşun yedim. Kurşunlardan biri omuriliğime geldi ve felç oldum. Beni öldü diye bırakıp kaçtılar. 12 yıl geçmesine rağmen saldırganlar yakalanamadı. Saldırganların bulunmasını istiyorum” sözleriyle anlattı.