MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Aniden stüdyoya girdi ve yemekleri tattı

MasterChef'in 19 Temmuz tarihli 3. bölümünde stüdyoda Acun Ilıcalı sürprizi yaşandı. Şefler, yarışmacılardan Deniz Aktuğ'un yaptığı yemeği tattığı sırada stüdyoya birden Acun Ilıcalı girdi. Acun Ilıcalı'nın stüdyoya girmesiyle şefler ve yarışmacı Deniz büyük şaşkınlık yaşadı.

MIAMI'DEN GELEN YARIŞMACIYI ÖĞRENİNCE...

Acun Ilıcalı, Ilıcalı, "Kanalda toplantıydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler apar topar buraya geldim" dedi. Ilıcalı'nın şeflerle el sıkışmaması ve dirsek vurarak selamlaşması da dikkat çekti.

"AZ KALSIN İREM KANAN JÜRİ OLACAKTI"

Acun Ilıcalı, Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu'nun Türkiye'ye dönmekte yaşadığı zorluğa da dikkat çekerek, "Senin yerine de İrem Kanan'ı koyacaktık. Jokerlikte son boyut olacaktı" diye espri yaptı.



Acun Medya'nın üst düzey yöneticisi İrem Kanan, Survivor'daki maçlarda Acun ile aynı takımda yer alıyordu.

"SENİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Acun Ilıcalı daha sonra ise yarışmacının yaptığı yemeklerin tadına baktı. Miami'de yaşayan ve restoran işleten Deniz Aktuğ'un midyeli yemeğini çok beğenen Ilıcalı, "Bunu yapanın güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Risk almış ve riski alanları severim. Ekmek muhteşem olmuş" dedi. Ancak şeflerden Mehmet Yalçınkaya, "Senden daha iyileri var. Seni düellolarda görmek istemiyorum" sözleriyle olumsuz oy kullandı.