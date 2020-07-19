MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Aniden stüdyoya girdi ve yemekleri tattı

MasterChef'in 19 Temmuz tarihli 3. bölümünde stüdyoda Acun Ilıcalı sürprizi yaşandı. Şefler, yarışmacılardan Deniz Aktuğ'un yaptığı yemeği tattığı sırada stüdyoya birden Acun Ilıcalı girdi. Acun Ilıcalı'nın stüdyoya girmesiyle şefler ve yarışmacı Deniz büyük şaşkınlık yaşadı.
Acun Ilıcalı, Ilıcalı, "Kanalda toplantıydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler apar topar buraya geldim" dedi. Ilıcalı'nın şeflerle el sıkışmaması ve dirsek vurarak selamlaşması da dikkat çekti.
Acun Ilıcalı, Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu'nun Türkiye'ye dönmekte yaşadığı zorluğa da dikkat çekerek, "Senin yerine de İrem Kanan'ı koyacaktık. Jokerlikte son boyut olacaktı" diye espri yaptı.
Acun Medya'nın üst düzey yöneticisi İrem Kanan, Survivor'daki maçlarda Acun ile aynı takımda yer alıyordu.
Acun Ilıcalı daha sonra ise yarışmacının yaptığı yemeklerin tadına baktı. Miami'de yaşayan ve restoran işleten Deniz Aktuğ'un midyeli yemeğini çok beğenen Ilıcalı, "Bunu yapanın güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Risk almış ve riski alanları severim. Ekmek muhteşem olmuş" dedi. Ancak şeflerden Mehmet Yalçınkaya, "Senden daha iyileri var. Seni düellolarda görmek istemiyorum" sözleriyle olumsuz oy kullandı.
Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun 'evet' demesiyle yarışmacı bir üst tura çıktı.
Deniz Aktuğ'un üst tura kalmasına ise en çok Acun sevindi.
Acun, "Elenseydin 'Acun geldi yarışmacının başını yaktı' derlerdi. Ayağımın da uğurlu olduğunu söylerler. Deniz en az senin kadar sevindim. Belki aylar sonra finalde seni burada görürüz" dedi.
Ilıcalı, Deniz'in suşi şefi olan Kolombiyalı eşini de programa davet ederek, "Eşini üçlü düelloya getir. Suşi yapsın. Eğer beğenirsen onu götürürüz" dedi.
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