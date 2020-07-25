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MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mohammed Ayad MasterChef'ten neden diskalifiye oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 00:29 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde düellolar heyecanı yaşandı. Ancak iddialı yarışmacı Mohammed Ayad yaptığı kritik hatanın ardından jüri tarafından yarışmadan diskalifiye edildi. Şef Mehmet Yalçınkaya tadım bile yapmadan tencereyi yarışmacıya vererek "Buradan gidebilirsin" dedi.

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mohammed Ayad MasterChef'ten neden diskalifiye oldu?

MasterChef Türkiye 2020 yarışması 24 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef üçlü düellolarda Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad ile mücadele etti. Bu düelloda yarışmacılardan Fransız soğan çorbası istendi. 40 dakikalık süre sonunda ise şefler tadıma geçecekleri sırada yarışmacı Mohammed Ayad'ın yaptığı kritik hata ortaya çıktı.

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Düellolarda yarışan Mohammed, yemeği bitirdiği anda şeflerin tadım yapmasını bekliyordu. Mehmet Şef'in yanına gelmesinin ardından Mohammed adeta şoka uğradı. Yaptığı hatayı farketmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.
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TABAKTAKİ YEMEĞİ TENCEREYE DÖKTÜ!

Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü.

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"TADIM YAPMIYORUZ GİDEBİLİRSİN"

Ardından ise ,"Tadım yapamıyoruz. 4 sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek Mohammed Ayad'ı, MasterChef Türkiye'den diskalifiye etti.

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MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında 3'lü düellolarda yarışan Mohammed'in yaptığı hata sonrası diskalifiye olmasının ardından Şef Mehmet Yalçınkaya açıklamalarda bulundu. "Bize gelen eleştiriler var" diyen Mehmet Şef, Mohammed'in elenmesindeki nedeni detaylarıyla birlikte anlattı.

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