MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 25. son bölümde kaptan kim oldu?

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 25. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde oynanan kaptanlık oyununun kazananı belli oldu. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapacak. Aynı zamanda karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçecek.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye son bölümde kaptanlık oyununda gözleme yapıldı. Yarışmacılar en iyi gözlemeyi yapabilmek için mücadele ettiler. Kaptanlık oyununda Yasin ve Cemre finale kaldı. Kazanan isim olan Cemre, mavi takımı belirledi.MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Cemre kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Cemre Kırmızı Takım kaptanını ise Eda olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Cemre: Batuhan, Rıfat, Yasin, Güzide, Yekaterina, Murat

Kırmızı Takım kaptanı Eda: Suna, Mustafa, F.Batuhan, Ekin, Alican, Açelya

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki takım oyununda Yarışmacılar; kuzu yaprak ciğer, dana yürek kavurma, koç yumurta, uykuluk dürüm ve işkembe çorbası yaptı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım kırmızı oldu.