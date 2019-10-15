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MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? Mehmet Şef'ten Yasin'e ceza! Portakal kabuğu yedirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 02:30 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 29. son bölümüyle 14 Ekim Pazartesi akşamı TV8'de ekrana geldi. MasterChef'in son bölümünde ödül ve kaptanlık oyunları heyecanı yaşandı. Yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Kaptanlık oyunu sırasında Yasin'in 'Portodil' adını verdiği portakallı çorbasına kızan Mehmet Şef, portakal kabuğunu Yasin'e yedirdi. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Takım kaptanı kimler oldu? İşte MasterChef 14 Ekim Pazar son bölümde yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 29. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'in 14 Ekim Pazartesi yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti.

MEHMET ŞEF, YASİN'E ÇİĞ PORTAKAL KABUĞU YEDİRDİ!
MasterChef Türkiye 29. bölümde kaptanlık oyununda tadım sırasında Mehmet Şef, Yasin'e beklemediği bir ceza verdi. Portodil isimli portakallı bir çorba yaptı. Ancak Mehmet Şef tadım sırasında tabaktaki portakal kabuklarını görünce sinirlendi. "Benim yemeyeceğim şeyi neden koydun?" diye soran Mehmet Şef, Yasin'e portakal kabuğunu yedirdi. Mehmet Şef'in "Sakın ben giderken ağzından çıkartma ben bakıyorum" sözleri dikkat çekti. Yasin ise Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği cezayı kabul ederek portakal kabuğunu yemek zorunda kaldı.

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MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU
MasterChef'in son bölümünde, yarışmacılar kaptanlık yarışında karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, MasterChef'te bu hafta kaptanlık ödülünü Suna almaya hak kazandı. Suna mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanı da Ekin oldu.
Seçmelerin ardından Suna'nın kaptan olduğu mavi takımda, Yasin, Yekaterina, Mustafa, Güzide, Eda ve Batuhan yer aldı.

Kırmızı takım kaptanı Ekin ise F.Batuhan, Alican, Açelya, Kıvanç, Rıfat ve Cemre'yi takımına kattı.

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TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te takımların belirlenmesinin ardından yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etti.Ödül oyununda kırmızı ve mavi takımlar meyveli iki katlı pasta yaptı. 1 saatlik sürede pastalarını tamamlamak zorunda olan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Şeflerin tadımlarının ardından ise kazanan mavi takım oldu.

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MASTERCHEF'E YENİ YARIŞMACI
MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya sonradan katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.


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