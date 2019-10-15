MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? Mehmet Şef'ten Yasin'e ceza! Portakal kabuğu yedirdi!

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 29. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'in 14 Ekim Pazartesi yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti.

MEHMET ŞEF, YASİN'E ÇİĞ PORTAKAL KABUĞU YEDİRDİ!

MasterChef Türkiye 29. bölümde kaptanlık oyununda tadım sırasında Mehmet Şef, Yasin'e beklemediği bir ceza verdi. Portodil isimli portakallı bir çorba yaptı. Ancak Mehmet Şef tadım sırasında tabaktaki portakal kabuklarını görünce sinirlendi. "Benim yemeyeceğim şeyi neden koydun?" diye soran Mehmet Şef, Yasin'e portakal kabuğunu yedirdi. Mehmet Şef'in "Sakın ben giderken ağzından çıkartma ben bakıyorum" sözleri dikkat çekti. Yasin ise Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği cezayı kabul ederek portakal kabuğunu yemek zorunda kaldı.