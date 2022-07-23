MasterChef Türkiye'de kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef'te bir üst tura çıkan isimler kimler oldu?

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu yakın bir zamanda başlamıştı. İlk turda geçen adaylar 3'lü düellolarla 2. turda yarışmaya devam ediyor. Haftanın her günü ekranlarda olan MasterChef Türkiye'de 22 Temmuz Cuma akşamı neler yaşandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE 2.TURU GEÇEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef yeni sezonda da birbirinden farklı yemek ve yarışmacıları ile devam ediyor. Yarışmacılar ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkıyor ve kıyasıya mücadele vererek en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor.

22 Temmuz 2022 Cuma akşamı yayınlanan bölümde Ali, Oktay ve Samet karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından kazanan isim ise Ali oldu. Bekir, Dali ve Berkcan yarışmasında bir üst tura geçen yarışmacının kim olduğu da merak ediliyor. 3'lü arasında 2. tura geçebilen isim Dali oldu.

İkinci elemelerin sonraki aşamasında şefler Şilan, Ayşegül ve Aleyna isimli yarışmacılardan avcı kebabı yapmasını istedi. Rakipler arasından daha iyi avcı kebabını yaparak üst tura çıkan isim Ayşegül olmuş oldu. Son yemek ise irmik helvası oldu. İrmik helvası değerlendirmesini kazanan isim Şeyma oldu. Bu sonuç sonrası kazanan yarışmacılar 3. turu garantilemiş oldu.



