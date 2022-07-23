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MasterChef Türkiye'de kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef'te bir üst tura çıkan isimler kimler oldu?

23.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yemek programı masterChef Türkiye'nin 2. tur elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'i sıkı takip eden izleyiciler tarafından 22 Temmuz Cuma gecesi bir üst tura hangi yarışmacıların çıktığı, kimlerin elendiği ve son bölümün detayları merak ediliyor. Peki MasterChef 2. turu hangi yarışmacılar geçti? İşte 22 Temmuz Cuma MasterChef son bölüm detayları...

MasterChef Türkiye'de kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef'te bir üst tura çıkan isimler kimler oldu?

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu yakın bir zamanda başlamıştı. İlk turda geçen adaylar 3'lü düellolarla 2. turda yarışmaya devam ediyor. Haftanın her günü ekranlarda olan MasterChef Türkiye'de 22 Temmuz Cuma akşamı neler yaşandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE 2.TURU GEÇEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef yeni sezonda da birbirinden farklı yemek ve yarışmacıları ile devam ediyor. Yarışmacılar ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkıyor ve kıyasıya mücadele vererek en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor.

22 Temmuz 2022 Cuma akşamı yayınlanan bölümde Ali, Oktay ve Samet karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından kazanan isim ise Ali oldu. Bekir, Dali ve Berkcan yarışmasında bir üst tura geçen yarışmacının kim olduğu da merak ediliyor. 3'lü arasında 2. tura geçebilen isim Dali oldu.

İkinci elemelerin sonraki aşamasında şefler Şilan, Ayşegül ve Aleyna isimli yarışmacılardan avcı kebabı yapmasını istedi. Rakipler arasından daha iyi avcı kebabını yaparak üst tura çıkan isim Ayşegül olmuş oldu. Son yemek ise irmik helvası oldu. İrmik helvası değerlendirmesini kazanan isim Şeyma oldu. Bu sonuç sonrası kazanan yarışmacılar 3. turu garantilemiş oldu.


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TV8 Masterchef
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