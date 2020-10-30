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MasterChef Türkiye'de Tanya mı elenecek? Tanya'nın babasından kafa karıştıran MasterChef paylaşımı!

30.10.2020 22:25 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de Tanya mı elenecek? Tanya'nın babasından kafa karıştıran MasterChef paylaşımı!

MasterChef Türkiye'de elenecek isim 1 Kasım Pazar akşamı belli olacak. Ancak elemeye kalan isimlerden olan Tanya Kilitkayalı hakkında ortaya atılan iddia kafaları karıştırdı. Eleme adaylarından biri olan Tanya'nın babası, sosyal medyada kızı için veda paylaşımı yaptı.

MasterChef Türkiye'de Tanya'nın kaptan olduğu kırmızı takım, şimdiye kadar oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Takımların eleme adayı ise Serhat, Tanya, Emir ve Barbaros eleme adayı oldu.

BABASININ PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Pazar günü ekrana gelecek olan bölümde bir kişinin eleneceği yarışmada veda eden kişi, yarışmacının babasının paylaşımıyla ifşa oldu.

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Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" ifadelerini kullandı.

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