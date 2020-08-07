MasterChef Türkiye'den kovulan Furkan Yalçın özür diledi! MasterChef Furkan kimdir?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz bölümünde gergin anlar yaşanmıştı. Final turunda şeflerin istediği orman meyveli tartı pişiremeyen yarışmacı Furkan Yalçın bahane olarak "Benlik bir sıkıntı değil. Bu ekipman sıkıntısı" sözlerinin ardından Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovulmuştu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ise Furkan diğer yarışmacılarla birlikte final turunda mücadele etti. Mehmet Şef stüdyodan kovduğu Furkan'a söz hakkı verdi.

"SEN HEP BAHANE Mİ ÜRETECEKSİN?"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Furkan'a uyarılarda bulunarak "Buradaki herkes biliyor ki herkese aynı ocak, tava, tencere veriliyor. Arkadaki arkadaşlar ürünleri herkese tartarak aynı miktarda veriyor. Buradaki 12 yarışmacı tartını bitirmiş, pastacı kremasını yapmış ve orman meyvelerini de dizmişti. Sen bunu neyle açıklayacaksın? MasterChef'te ana kadroya kalınca da bu olaylar devam edecek mi? Sen hep sürekli bahane mi bulacaksın?" dedi.

"FANLARINIZIN GAZINA GELİRSENİZ..."

Yarışmacılara sosyal medya uyarısında da bulunan Yalçınkaya, "Sosyal medyadaki fanlarınız falan bizi hiç ilgilendirmez. Siz o fanların gazına gelip burada kendi kafanıza göre hareket ederseniz gidersiniz" şeklinde konuştu.