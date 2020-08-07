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MasterChef Türkiye'den kovulan Furkan Yalçın özür diledi! MasterChef Furkan kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 02:03 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasında, jüri üyesi olan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovulan Furkan Yalçın, yeni bölümde şeflerden özür diledi. MasterChef final turunda yarışan Furkan, "Çıkardığım üründe hayal kırıklığına uğramıştım ve bundan dolayı gelişti. İstemeden bir saygısızlık yaptım sesimi yükselterek" dedi. Şef Mehmet Yalçınkaya ise "Sosyal medyadaki fanlarınızın gazına gelirseniz buradan gidersiniz" diyerek Furkan ve diğer yarışmacıları uyardı.

MasterChef Türkiye'den kovulan Furkan Yalçın özür diledi! MasterChef Furkan kimdir?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz bölümünde gergin anlar yaşanmıştı. Final turunda şeflerin istediği orman meyveli tartı pişiremeyen yarışmacı Furkan Yalçın bahane olarak "Benlik bir sıkıntı değil. Bu ekipman sıkıntısı" sözlerinin ardından Mehmet Yalçınkaya tarafından stüdyodan kovulmuştu.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya Furkan Yalçın'ı neden kovdu?MasterChef Türkiye'de gergin anlar! MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya Furkan Yalçın'ı neden kovdu?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ise Furkan diğer yarışmacılarla birlikte final turunda mücadele etti. Mehmet Şef stüdyodan kovduğu Furkan'a söz hakkı verdi.

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"SEN HEP BAHANE Mİ ÜRETECEKSİN?"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Furkan'a uyarılarda bulunarak "Buradaki herkes biliyor ki herkese aynı ocak, tava, tencere veriliyor. Arkadaki arkadaşlar ürünleri herkese tartarak aynı miktarda veriyor. Buradaki 12 yarışmacı tartını bitirmiş, pastacı kremasını yapmış ve orman meyvelerini de dizmişti. Sen bunu neyle açıklayacaksın? MasterChef'te ana kadroya kalınca da bu olaylar devam edecek mi? Sen hep sürekli bahane mi bulacaksın?" dedi.

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"FANLARINIZIN GAZINA GELİRSENİZ..."

Yarışmacılara sosyal medya uyarısında da bulunan Yalçınkaya, "Sosyal medyadaki fanlarınız falan bizi hiç ilgilendirmez. Siz o fanların gazına gelip burada kendi kafanıza göre hareket ederseniz gidersiniz" şeklinde konuştu.

FURKAN ŞEFLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

MasterChef'te stüdyodan kovulan Furkan ise şeflerden özür diledi. Furkan Yalçın, "Çıkardığım üründe hayal kırıklığına uğramıştım ve bundan dolayı gelişti. İstemeden bir saygısızlık yaptım sesimi yükselterek. Şeflerime karşı asla sesimi yükseltmem. Sizden ve şeflerimden özür dilerim" dedi. Jüri üyesi Somer Sivrioğlu ise Furkan'ın özür dilemesinin ardından "Bizim için konu kapanmıştır" dedi.

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MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi.

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Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye’ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.


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