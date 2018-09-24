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MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam eleme heyecanı vardı. MasterChef Türkiye'nin eleme oyunun ardından şefler 4 eleme adayı hakkındaki son kararlarını verdi. 3 kişi yarışmaya devam ederken 1 yarışmacı elendi. Dokunulmazlık yarışmasını kim kazandı merak ediliyor. Geçen hafta Alper'in elenmesinden sonra MasterChef'e kim veda etti? MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışması, tv8'de dün akşam heyecanla izlendi. MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor. 30 yarışmacı ile başlayan MasterChef Türkiye'de elenen kişi dün akşam belli oldu. Aynı zamanda bir kişi de dokunulmazlık ödülü kazandı. Peki MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? MasterChef'de kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam sona kalan dört adaydan biri elendi ve hayallerine veda etti. MasterChef'de ilk olarak dokunulmazlık yarışması yapıldı. Dokunulmazlık için Burcu ve Atakan karşı karşıya geldi. Jüriden övgü dolu sözler duyan Burcu, dokunulmazlığa hak kazandı ve bir hafta daha yarışmayı garantiledi. MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Zeynep, Kerem, Atakan ve Ezgi oldu. Sona kalan dört adaydan ilk olarak Zeynep, en güzel tabağı hazırladığı için çıktı ve kurtuldu. Daha sonra ise Kerem yarışmaya devam eden 2. isim oldu. Atakan ile Ezgi arasında MasterChef Türkiye'de Atakan ile yola edilirken Ezgi elenen isim oldu. İşte o anlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE VEDA EDEN İSİM

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