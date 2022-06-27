MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? İşte MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon tarihi

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? İşte MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon tarihi

27.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yemek yapmayı seven ve binlerce kişinin şeflerden yeni şeyler öğrenmek için izlediği MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Birçok kişi internet üzerinden 'MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi.

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? İşte MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon tarihi

MasterChef Türkiye ne zaman hangi gün başlayacak sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni sezonunda yine binlerce yarışmacıyı ağırlayacak olan MasterChef Türkiye 2022 için merak edilen yayın tarihi belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? İşte MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon tarihi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonu binlerce izleyici tarafından merak ediliyor. Yemek yapmayı ve yemeği seven, yemek pişirme teknikleri hakkında yeni bilgiler öğrenmek isteyen kişilerin merakla beklediği MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma günü başlıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ SEZONUNDA HANGİ JÜRİLER OLACAK?

MaterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon tarihinin belli olmasıyla birlikte, jüride hangi ünlü isimlerin de yer alacağı merak edildi. MasterChef'te geçtiğimiz sezonlar olduğu gibi bu sezonda da jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Yengenizle ben" pozu! "Evlenin" yorumları yağdı"Yengenizle ben" pozu! "Evlenin" yorumları yağdı
Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...
Estetik güzeli çıktı! Eski hali gündem olduEstetik güzeli çıktı! Eski hali gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sosyal medya bu kehaneti konuşuyor! Kızı başkan adayı mı olacak?

Sosyal medya bu kehaneti konuşuyor! Kızı başkan adayı mı olacak?

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.