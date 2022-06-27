MasterChef Türkiye ne zaman hangi gün başlayacak sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni sezonunda yine binlerce yarışmacıyı ağırlayacak olan MasterChef Türkiye 2022 için merak edilen yayın tarihi belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? İşte MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon tarihi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonu binlerce izleyici tarafından merak ediliyor. Yemek yapmayı ve yemeği seven, yemek pişirme teknikleri hakkında yeni bilgiler öğrenmek isteyen kişilerin merakla beklediği MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma günü başlıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ SEZONUNDA HANGİ JÜRİLER OLACAK?

MaterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon tarihinin belli olmasıyla birlikte, jüride hangi ünlü isimlerin de yer alacağı merak edildi. MasterChef'te geçtiğimiz sezonlar olduğu gibi bu sezonda da jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) yer alacak.

