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Masterchef Türkiye'nin yeni şefi kim olacak? Masterchef Türkiye'den Mehmet Yalçınkaya ayrılıyor mu? Yeni şefin adı açıklandı mı?

13.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye'den Mehmet Yalçınkaya ayrılıyor mu? Programın takipçileri ortaya atılan bu iddianın doğru olup olmadığını araştırıyor. Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef Türkiye'ye veda ettiği söyleniyor. Yalçınkaya yerine yeni isimlerle de irtibata geçildiği gelen söylentiler arasında bulunuyor. Masterchef Türkiye hakkında merak edilen detaylar!

Masterchef Türkiye'nin yeni şefi kim olacak? Masterchef Türkiye'den Mehmet Yalçınkaya ayrılıyor mu? Yeni şefin adı açıklandı mı?

MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef Türkiye'den kendi isteği ile ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada kuvvetlenen ayrılık iddiaları sonrasında ise programa dahil olan yeni şefin ismi açıklandı. Masterchef Türkiye yeni sezona ve yeni şefe dair merak edilen ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN MEHMET ŞEF AYRILDI MI?

Ortaya atılan iddiaların güçlenmesiyle birlikte, MasterChef Türkiye hayranlarını şoke eden bir detay verildi. Yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmanın jürisinde olmayacağı iddia edildi.

Masterchef Türkiye'nin yeni şefi kim olacak? Masterchef Türkiye'den Mehmet Yalçınkaya ayrılıyor mu? Yeni şefin adı açıklandı mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ ŞEF KİM OLACAK?

Mehmet Şef'in ayrılık iddialarının kuvvetlendiği ve Acun Ilıcalı'nın şimdiden jüriye oturacak yeni ismi bulduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Acun Medya’nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan tecrübeli Şef Arda Türkmen, 2022 MasterChef sezonunda jüri koltuğunda oturmayı kabul etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Arda Türkmen'in sevenleri sosyal medyada sevinçlerini dile getirdi.

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Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Masterchef
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