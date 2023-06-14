MasterChef Uğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Uğur Kardaş hangi sezon birinci oldu? İşte hayatı ve biyografisi

MasterChef All Star 2023'te hünerlerini sergileyecek yarışmacılar arasında eski şampiyon Uğur Kardaş da yer alıyor. 15 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yarışma için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacı ve şampiyonlardan oluşacak. MasterChef Uğur Kardaş'ın hayranları yeni sezonu iple çekiyor. İşte MasterChef Uğur hakkında merak edilenler...

MASTRCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de doğdu.

Uğur Kardaş, Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştirdi.

Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.

Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışıyor.

MASTERCHEF UĞUR HANGİ SEZON BİRİNCİ OLDU?

MasterChef Uğur Kardaş yarışmanın 2018'de ekrana gelen bölümünde şampiyon oldu.

