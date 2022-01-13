MasterChef yarı final ve büyük final ne zaman, ödül ne? MasterChef birincisi ne kazanacak?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğinde bulunduğu MasterChef Türkiye'de sonlara gelindi. Dilara, Burcu ve Sergen'den sonra elenen isim Tahsin oldu ve son ikiye Hasan ile Eren kaldı. Mehmet Şef, MasterChef'in ne zaman final yapacağını açıkladı. İşte MasterChef final tarihi...

MASTERCHEF BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Mehmet Şef, MAsterChef Türkiye finalinin perşembe ve cuma günleri oynanacağını açıkladı. Yatı final 13 Ocak Perşembe, büyük final ise 14 Oca Cuma akşamı ekranlara gelecek.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

2020'de yapılan MasterChef yarışmasında birinciye şampiyonluk kupası ve lüks otomobil verilmişti. Bu sezonda birinciye ne ödül verileceği açıklanmadı.

11 OCAK SALI MASTERCHEF ÖZETİ

11 Ocak akşamında Hasan, Tahsin ve Eren MasterChef'in ilk finalisti olmak için yarıştı. Yarışmacılar kendileri belirlediği yemeği çıkardı. Mehmet Şef'ten 9 puan alan Eren, 3 tur toplamında 74 puan alırken Hasan 68, Tahsin ise 60 puanda kaldı. MasterChef'in ilk finalisti Eren Kaşıkçı oldu.

12 OCAK ÇARŞAMBA MASTERCHEF ÖZETİ

12 Ocak akşamında ise ikinci finalist olmak için Tahsin ile Hasan karşı karşıya geldi. Kıran Kırana mücadelenin ardından Tahsin 69 oy, Hasan 72 ise oy aldı. Böylece MasterChef'in ikinci finalisti Hasan oldu.



