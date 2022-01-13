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MasterChef yarı final ve büyük final ne zaman, ödül ne? MasterChef birincisi ne kazanacak?

13.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef büyük final için geri sayım başladı. MasterChef'in 12 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde Tahsin ile Hasan ikinci finalist olmak için yarıştı. Etabın sonucunda Tahsin, Hasan'dan 3 puan eksik alarak MasterChef'e veda etti. Geriye Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin kaldı. MasterChef şampiyonu Eren ve Hasan'dan biri olacak. Nefesler tutuldu. Peki MasterChef büyük final ne zaman?

MasterChef yarı final ve büyük final ne zaman, ödül ne? MasterChef birincisi ne kazanacak?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğinde bulunduğu MasterChef Türkiye'de sonlara gelindi. Dilara, Burcu ve Sergen'den sonra elenen isim Tahsin oldu ve son ikiye Hasan ile Eren kaldı. Mehmet Şef, MasterChef'in ne zaman final yapacağını açıkladı. İşte MasterChef final tarihi...

MASTERCHEF BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Mehmet Şef, MAsterChef Türkiye finalinin perşembe ve cuma günleri oynanacağını açıkladı. Yatı final 13 Ocak Perşembe, büyük final ise 14 Oca Cuma akşamı ekranlara gelecek.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

2020'de yapılan MasterChef yarışmasında birinciye şampiyonluk kupası ve lüks otomobil verilmişti. Bu sezonda birinciye ne ödül verileceği açıklanmadı.

Eren Kaşıkçı kimdir, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?Eren Kaşıkçı kimdir, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?

11 OCAK SALI MASTERCHEF ÖZETİ

11 Ocak akşamında Hasan, Tahsin ve Eren MasterChef'in ilk finalisti olmak için yarıştı. Yarışmacılar kendileri belirlediği yemeği çıkardı. Mehmet Şef'ten 9 puan alan Eren, 3 tur toplamında 74 puan alırken Hasan 68, Tahsin ise 60 puanda kaldı. MasterChef'in ilk finalisti Eren Kaşıkçı oldu.

Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tahsin Küçük elendi mi?Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tahsin Küçük elendi mi?

12 OCAK ÇARŞAMBA MASTERCHEF ÖZETİ

12 Ocak akşamında ise ikinci finalist olmak için Tahsin ile Hasan karşı karşıya geldi. Kıran Kırana mücadelenin ardından Tahsin 69 oy, Hasan 72 ise oy aldı. Böylece MasterChef'in ikinci finalisti Hasan oldu.

Hasan Biltekin kimdir, nereli? MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin kaç yaşında, sevgilisi kim?Hasan Biltekin kimdir, nereli? MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin kaç yaşında, sevgilisi kim?


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TV8 Masterchef
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