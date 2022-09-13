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MasterChef yarışmacısı elenen arkadaşını bombaladı: "Kendini bilmeden, kötü laflar kullandı!"

13.09.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye kaptanlık oyunu heyecanına sahne oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu. Kaptanlık oyunu öncesi elenen son yarışmacı Dilan ile Burak'ın geçtiğimiz hafta tartışma yaşadığını anımsatan Mehmet Şef, genç yarışmacıya konuyla ilgili ne söylemek istediğini sordu. Burak, MasterChef'ten elenen yarışmacı arkadaşı Dilan'ı eleştirdi.

MasterChef yarışmacısı elenen arkadaşını bombaladı: "Kendini bilmeden, kötü laflar kullandı!"

MasterChef Türkiye rekabet ve heyecanın bir an olsun eksilmediği bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada, geçen hafta yaşanan ve MasterChef izleyicisinin çok konuştuğu Dilan - Burak tartışması konuşuldu. Mehmet Şef, Burak'a Dilan'ın elenmesi konusunda ne düşündüğünü sordu.

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Mehmet Şef'in "Hafta Boyu Dilanla problem yaşadın ve o elendi" demesi üzerine söz alan Burak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kötü şeylerde yaşasak, tartışsak da aramızdan kim ayrılırsa ayrılsın insan üzülüyor. Elenen biz de olabiliriz. Dilan'ın ayrılmasına üzüldüm. Daha çok genç... Bence kendini bilmeden kötü laflar kullandı. Ama bende daha sonraki potada olması gerektiğini söyledim. Özür de diledi. Pişman olduğunu açıkça belli etti. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.

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"SENİ BURADAN ELEMEDEN GİTMEYECEĞİM"

Somer Sivrioğlu, Dilan'ın giderken "Aferin, dediğin gibi beni eledin" dediğini anımsatarak "Aranızda böyle bir sürtüşme mi vardı?" diye sordu. Burak bunun üzerine "Şefim böyle bir sürtüşme yoktu. Ben o gün potadan çıktıktan sonra çok sinirliydim ve konuşmak istemiyordum. O da benim yanıma hakkını helal et diye gelmişti. Ben de 'Şu an çok sinirliyim seninle konuşmak istemiyorum' demiştim. Bunun üzerine daha sonraki takım oyunda "arkasındayım ama ben biraz yüksek tondan konuştum" demişti. Ben de o an sinirle 'Seni buradan elemeden gitmeyeceğim.' demiştim. O daha sonra özür diledikten sonra ben de bunu sinirle dediğimi Dilan'a söylemiştim. 'Benim yüzümden gitmeni istemem' dedim ona, biz bu konuyu tatlıya bağlamıştık. İstediğim oldu diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda mavi takımın kaptanı Büşra oldu. Büşra, kırmızı takımın kaptanı olarak Barış'ı seçti.

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Büşra'nın kaptan olduğu mavi takımda Çağatay, Tayfun, Gamze Kaan, Görkem, Burak Kaya, Serpilay ve Burak yer alıyor. Barış'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Metin, Kıvanç, Vural , Yağız, Atike, Meli, Ayaz ve Fatma Nur bulunuyor.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye ele
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