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MasterChef yarışmacısının itirafı olay oldu! "MasterChef'e katıldım diye işten atıldım"

27.08.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Sevilen programda yeni bölümde yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istenirken, yarışmacılardan Atike'nin itirafı ise olay oldu.

MasterChef yarışmacısının itirafı olay oldu! "MasterChef'e katıldım diye işten atıldım"

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istendi. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'lerin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada yarışmacılardan Atike'nin itirafı şaşırttı.

MASTERCHEF YARIŞMACISINDAN ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Yarışmada hazırladığı tabaklarla bir üst tura çıkmaya hak kazanan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı.

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Yarışmaya katılırken dikkat eksikliği için özel bir ilaç da aldığını ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Atike, yarışma sebebiyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını söyledi.

"TELEFONUMA GELEN MESAJLA ÖĞRENDİM"

"İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim" diyen Atike, bu vesileyle kasap kasap gezdiğini ve yarışmaya odaklandığını söyledi.

istenatilma

Atike'nin mutluluğuna şaşıran Somer Şef'in "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumu güldürdü.

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