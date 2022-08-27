MasterChef yarışmacısının itirafı olay oldu! "MasterChef'e katıldım diye işten atıldım"

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istendi. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'lerin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada yarışmacılardan Atike'nin itirafı şaşırttı.

MASTERCHEF YARIŞMACISINDAN ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Yarışmada hazırladığı tabaklarla bir üst tura çıkmaya hak kazanan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı.

Yarışmaya katılırken dikkat eksikliği için özel bir ilaç da aldığını ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Atike, yarışma sebebiyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını söyledi.

"TELEFONUMA GELEN MESAJLA ÖĞRENDİM"

"İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim" diyen Atike, bu vesileyle kasap kasap gezdiğini ve yarışmaya odaklandığını söyledi.

Atike'nin mutluluğuna şaşıran Somer Şef'in "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumu güldürdü.

