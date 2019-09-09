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MasterChef yarışmasında Yasin Obuz diskalifiye mi oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 01:57 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu için mücadele eden Yasin Obuz büyük bir şok yaşadı. MasterChef Yasin, istenen menü için kendilerine verilen sürenin bitimiyle elini masadan çekmesi gerekirken, bu kuralı ihlal etti ve Mehmet Şef tarafından kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde, Şef Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Yasin Obuz arasında dikkat çeken diyalog yaşandı.

Mehmet Şef, Yasin Obuz'un yarışma bittikten sonra dokunup işlem yaptığını söyledi ve rejiden görüntüleri isteyip izlediğini ifade etti. Bunun üzerine Yasin, kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi.

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İşte MasterChef Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Yasin Obuz arasında geçen diyalog ise dikkat çekti. Yasin'i uyaran Mehmet Yalçınkaya, "Az önce ben yukarıdan bir görüntü istedim. Uzaktan bir şey gördüm. Sen yumurtaya yarışma bittiği andan itibaren dokundun mu dokunmadın mı? Herhangi bir işlem yapıp yumurtayı aldın mı almadın mı? Ben görüntüleri istedim yukarıdan. Sen konu dışısın. Kaptanlık oyununun dışındasın. Bir daha biz bitti dediğimiz andan itibaren böyle bir işlem olursa, çok farklı bir uygulama olur" ifadelerini kullandı.

Oyundan diskalifiye edilen Yasin Obuz ise kendisini savunarak, "Ben tabağın şekliyle ilgili hiçbir şey yapmadım. Aldı benim yumurtamı attı, bir şey diyemedim. Haksızlık yaptıysam farkıdna olmadan yapmışımdır" dedi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık ve ödül oyunu için yarışıldı. Ödül oyununda MasterChef Türkiye yarışmacılarından Gaziantep yöresine ait zeytinyağlı kuru dolma, şehriyeli bulgur pilavı, gavurdağı salatası ve katmer yapması istendi.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Hazırladıkları yemekler şefler tarafından beğenilen mavi takım, ödül olarak Danilo Zanna ile masterclass hakkı elde etti.

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