MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 3 Ekim 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programını birçok seyirci severek takip ediyor. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 3 Ekim 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları...

MASTERCHEF 3 EKİM MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda çiğ köfte tarifi ikinci turda ise sona kalan 2 yarışmacı lokma dökerek yarıştılar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Çağatay,

Kırmızı takımın kaptanı ise Ayaz oldu.

MASTERCHEF 3 EKİM 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

Çağatay - Takım kaptanı

Büşra

Metin

Burak Kaya

Atike

Yağız

Tolga

Serpilay



KIRMIZI TAKIM