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MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 3 Ekim 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

04.10.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te 3 Ekim akşamı kaptanlık oyunu sonrası takımlarının nasıl olduğu ve takım kaptanları merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 3 Ekim akşamı yayınlanan son bölümünde takım kaptanları seçildikten sonra mavi ve kırmızı takım oluşturuldu. Peki MasterChef mavi, kırmızı takım kaptanı kim oldu? MasterChef 3 Ekim 2022 takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef yeni haftanın takımları ve kaptanları...

MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 3 Ekim 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programını birçok seyirci severek takip ediyor. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 3 Ekim 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları...

MASTERCHEF 3 EKİM MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda çiğ köfte tarifi ikinci turda ise sona kalan 2 yarışmacı lokma dökerek yarıştılar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

mavi takım kaptanı kim oldu

Mavi takımın kaptanı Çağatay,

Kırmızı takımın kaptanı ise Ayaz oldu.

kırmızı takım kaptanı kim oldu

MASTERCHEF 3 EKİM 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

  • Çağatay - Takım kaptanı
  • Büşra
  • Metin
  • Burak Kaya
  • Atike
  • Yağız
  • Tolga
  • Serpilay

KIRMIZI TAKIM

  • Burak - Takım kaptanı
  • Gamze
  • Tayfun
  • Görkem
  • Kıvanç
  • Barış
  • Ayaz

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TV8 Masterchef ele turu
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