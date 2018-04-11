Masum Değiliz dizisi bitti mi? Masum Değiliz yeni bölüm neden yok?

Koliba Film'in yapımcılığını üstlendiği başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Oya Unustası, Sercan Badur ve Aras Aydın'ın paylaştığı Masum Değiliz dizisi 3. bölümü göremeden yayından kaldırıldı.

Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu, ve İlke Yeşilay’ın yazdığı, baş rollerini Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Oya Unustası’nın paylaştıkları dizi ilk kez 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelmişti. Dizinin ilk bölümü reytinglerde 20. sırada yer almış, 2. bölümünde ise 1 reyting oranın da altına düşerek 40. olabilmişti. ATV yönetimi diziyi 3. bölümü bile ekrana gelmeden yayından kaldırdı. Bu hafta dizinin yerine Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü ekrana gelecek.