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Masumiyet 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Ya Ela her şeyi hatırlarsa?

24.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat itibariyle yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisi, başladığı ilk günden beri izleyici tarafından beğeni ile takip ediliyor. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi birçok ünlü ismin yer aldığı yapım, 5. Yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor. Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı ise izleyiciyi oldukça heyecanlandırdı!

Masumiyet 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Ya Ela her şeyi hatırlarsa?

Masumiyet dizisinin geçtiğimiz son bölümünde, İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Ilgazlar’ın oyununa gelen Bahar’dan sonra, İrem’de bu oyunun kurbanı oldu. İrem’le ilgili ortaya çıkan delil ise, duruşmanın seyrini değiştirdi. Ela ise aldığı kararla gerçeği ortaya çıkarmak için büyük bir adım attı. Ancak İrem’in attığı adım daha büyük oldu ve ortaya çıkan gerçek herkesi sarstı. Masumiyet dizisi, bu akşam yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında!

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MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ela ve İlker’in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela’nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem’in şok intiharıyla, diğer yanda Ela’dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker’i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela’nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem’in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale’nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır. Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar’la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun’a güvenmeyi seçer. Ela’nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale’nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

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MASUMİYET 4. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İlker’in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela’nın yanında Bahar’a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker’in açıklaması, Ela’nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar’ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem’dir. İrem’le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem’i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar. Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker’in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem’in attığı adım ise Ela’nınkinden çok daha büyük olur. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMAN

MASUMİYET YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN


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